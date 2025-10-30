गुजरात: नशे में धुत्त टीचर ने बाइक को मारी टक्कर, 1.5 KM घसीटने का VIDEO वायरल, हादसे में 2 लोग बुरी तरह घायल

(Photo : X)

गुजरात से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर रौंगटे खड़े हो जाएँ. यहाँ एक शराबी टीचर ने अपनी कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर मारने के बाद भी वह नहीं रुका, बल्कि बाइक को अपनी कार के साथ करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया. इस भयानक हिट-एंड-रन हादसे में बाइक पर सवार दो लोग बुरी तरह घायल हो गए.

यह खौफनाक घटना महिसागर जिले में मोडासा-लूनावाड़ा रोड (नेशनल हाईवे 48) पर हुई. कार चलाने वाले टीचर का नाम मनीष पटेल है. हैरानी की बात यह है कि हादसे के वक्त कार में उसका भाई मेहुल पटेल भी बैठा था और वह भी नशे में धुत था.

वीडियो देख कांप जाएगी रूह

इस पूरी घटना का एक 33 सेकंड का वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाइक कार के अगले हिस्से में फंसी हुई है और कार उसे सड़क पर घसीट रही है. कुछ दूर जाने के बाद बाइक पर सवार एक शख्स नीचे गिर जाता है और ऐसा लगता है कि उसका हाथ कार के पहिये के नीचे आ गया.

पुलिस ने दोनों भाइयों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की. पुलिस ने आरोपी टीचर मनीष पटेल और उसके भाई मेहुल पटेल को गिरफ्तार कर लिया है. जब कार की तलाशी ली गई तो अंदर से शराब की बोतलें भी मिलीं. पुलिस ने कार और शराब की बोतलों को जब्त कर लिया है.

हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान 50 साल के दिनेशभाई और 21 साल के सुनील के तौर पर हुई है. उन्हें इलाज के लिए लूनावाड़ा और गोधरा के सिविल अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

महिसागर के डिप्टी एसपी कमलेश वसावा ने कहा है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी टीचर का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.