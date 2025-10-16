2030 कॉमनवेल्थ गेम्स से बदलेगी भारत की तस्वीर? अहमदाबाद की मेजबानी से अर्थव्यवस्था को मिलेगा तगड़ा बूस्ट

(Photo : X)

Ahmedabad Commonwealth Games 2030: भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. गुजरात का शहर अहमदाबाद 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) की मेजबानी करने के लिए लगभग तैयार है. हालांकि इसका औपचारिक ऐलान 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो में होगा, लेकिन इसे अब केवल एक औपचारिकता ही माना जा रहा है. यह भारत के लिए सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि यह 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने के भारत के बड़े सपने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है.

अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगा फायदा?

अगर भारत को इन खेलों की मेजबानी मिलती है, तो इसका सीधा और बड़ा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा.

नौकरियों की बहार: इन खेलों के आयोजन से बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे. स्टेडियम बनाने से लेकर इवेंट मैनेजमेंट तक, हर जगह लोगों की जरूरत पड़ेगी.

इन खेलों के आयोजन से बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे. स्टेडियम बनाने से लेकर इवेंट मैनेजमेंट तक, हर जगह लोगों की जरूरत पड़ेगी. कई सेक्टर्स को बूस्ट: जब कॉमनवेल्थ देशों से हजारों एथलीट, अधिकारी और दर्शक भारत आएंगे, तो टूरिज्म, होटल, रिटेल (दुकानदारी), मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टरों में जबरदस्त तेजी आएगी.

जब कॉमनवेल्थ देशों से हजारों एथलीट, अधिकारी और दर्शक भारत आएंगे, तो टूरिज्म, होटल, रिटेल (दुकानदारी), मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टरों में जबरदस्त तेजी आएगी. विदेशी निवेश: एक सफल आयोजन दुनिया में भारत की छवि को और मजबूत करेगा, जिससे भविष्य में विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा.

अहमदाबाद ही क्यों है पहली पसंद?

अहमदाबाद को इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि शहर में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद हैं.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम: यहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं. यह स्टेडियम 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का सफल आयोजन करके अपनी क्षमता पहले ही दिखा चुका है.

यहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं. यह स्टेडियम 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का सफल आयोजन करके अपनी क्षमता पहले ही दिखा चुका है. शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर: शहर में खेलों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी अपग्रेड किया जा रहा है. सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का निर्माण तेजी से चल रहा है, जहां क्रिकेट स्टेडियम के अलावा एक फुटबॉल स्टेडियम, स्विमिंग के लिए एक्वेटिक्स सेंटर और इनडोर गेम्स के लिए दो बड़े एरिना भी होंगे.

इस दौड़ में भारत के सामने नाइजीरिया का शहर अबुजा भी था, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने भविष्य में (शायद 2034 में) नाइजीरिया की मेजबानी की महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने का फैसला किया है.

आपको बता दें कि भारत ने इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का सफल आयोजन किया था. कुल मिलाकर, 2030 के ये खेल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और सपनों को दुनिया के सामने पेश करने का एक शानदार मौका होंगे.