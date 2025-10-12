जहर वाले टूथपेस्ट से सावधान! गुजरात में नकली Colgate फैक्ट्री का भंडाफोड़, लाखों का माल जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार
(Photo : X)

गुजरात के कच्छ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने एक ऐसी फैक्ट्री पर छापा मारा है जो मशहूर ब्रांड कोलगेट का नकली टूथपेस्ट बना रही थी. यह मामला न सिर्फ धोखाधड़ी का है, बल्कि सीधे तौर पर लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस को जानकारी मिली थी कि कच्छ के रापर तालुका के चित्तोड़ गांव में एक फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही है. सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा. फैक्ट्री के अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. वहां बड़े पैमाने पर नकली कोलगेट टूथपेस्ट बनाया जा रहा था.

पुलिस ने मौके से लगभग 9.43 लाख रुपये का माल ज़ब्त किया है. इसमें तैयार नकली टूथपेस्ट, उसे पैक करने के लिए डिब्बे, ट्यूब और बनाने वाली मशीनें शामिल हैं.

कैसे हुआ असली-नकली का खुलासा?

पुलिस ने ज़ब्त किए गए सामान की जांच के लिए कोलगेट कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया. कंपनी के अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह टूथपेस्ट पूरी तरह से नकली है और उनका कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है.

सेहत के लिए बड़ा खतरा

सबसे चिंता की बात यह है कि ये लोग टूथपेस्ट बनाने के लिए बहुत ही घटिया और नुकसानदायक सामग्री का इस्तेमाल कर रहे थे. इस तरह के नकली टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से मुंह और स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

कौन हैं आरोपी?

पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं:

  1. राजेश मकवाणा

  2. सुरेश उमत

  3. नटवर गोहिल

  4. नरपत मकवाणा

इन सभी पर धोखाधड़ी, कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करने और लोगों की सेहत को खतरे में डालने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह नकली माल गुजरात में और कहाँ-कहाँ सप्लाई किया जाता था.

अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सामान खरीदते समय सतर्क रहें और केवल भरोसेमंद दुकानों से ही खरीदारी करें. नकली उत्पादों से न सिर्फ पैसों का नुकसान होता है, बल्कि सेहत को भी गंभीर खतरा हो सकता है.