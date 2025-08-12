Viral Video: कुत्ते ने मचाया कोहराम! पहले गाय को काटा, फिर बचाने आये व्यक्ति को भी

कुत्ते ने किया हमला (Photo: X|@Benarasiyaa)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद अनोखा और हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आवारा कुत्ता, एक गाय और दो पशु प्रेमियों के बीच हुई अप्रत्याशित झड़प कैद है. यह घटना किसी अज्ञात स्थान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है. वीडियो की शुरुआत में एक आवारा कुत्ता सड़क किनारे खड़ी एक गाय को काटता हुआ दिखाई देता है. कुछ ही देर में एक व्यक्ति—जो खुद को गाय प्रेमी दिखात है स्कूटर से मौके पर पहुंचता है और गुस्से में कुत्ते को डंडे से मारने लगता है. वह तब तक हमला करता है जब तक कुत्ता जमीन पर निढाल होकर गिर नहीं जाता.

यह दृश्य देखकर, एक अन्य व्यक्ति—जो संभवतः कुत्तों के प्रति सहानुभूति रखता है, वहां आता है और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है. यह भी पढ़ें: Madurai Dog Attack: आवारा कुत्ते ने घर के बाहर 8 साल के बच्चे को नोच डाला, बचाने की कोशिश में पिता भी घायल, चौंकाने वाला सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल

इसी बीच, एक चौंकाने वाला मोड़ आता है. जमीन पर गिरा कुत्ता अचानक उठता है और कुत्ते के पक्ष में बोलने वाले व्यक्ति पर झपट पड़ता है. संभवतः कुत्ते ने उसे ही हमलावर समझ लिया. काटने की घटना इतनी गंभीर थी कि वह व्यक्ति नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े.

कुत्ते ने बचाने वाले को काटा

Cow vs Dog Dog vs Man Man vs Dog lover Dog lover vs Dog Life has come a full circle in this video. pic.twitter.com/ew52kDtLQf — Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 11, 2025

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं बटोरी हैं—कुछ लोग इसे हास्यास्पद घटना मान रहे हैं, तो कुछ पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं.