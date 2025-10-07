प्रियंका गांधी ने बेटे का नाम बदलकर रखा ‘रेहान राजीव गांधी’? फैक्ट चेक में सामने आई सच्चाई

Did Priyanka Gandhi Vadra Change Her Son’s Name

मुंबई: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने अपने बेटे रेहान रॉबर्ट वाड्रा का नाम बदलकर रेहान राजीव गांधी (Rehan Rajiv Gandhi) रख दिया है. कहा जा रहा है कि प्रियंका अपने बेटे को गांधी परिवार की पहचान से जोड़ना चाहती हैं. इस दावे के साथ प्रियंका और उनके बेटे की तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं, जिससे अफवाहों को और बल मिल रहा है.

यह चर्चा तब शुरू हुई जब 29 सितंबर को @Tushar_KN नामक यूजर ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट की, जिसमें लिखा था, “राहुल गांधी जनरेशन Z को लड़ने की सलाह दे रहे हैं, जबकि उनकी बहन अपने बेटे को नेपो किड बना रही हैं.”

इस पोस्ट को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं. इसके बाद कई यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि प्रियंका ने अपने बेटे का नाम कानूनी रूप से बदल दिया है, ताकि वह “गांधी” सरनेम को आगे बढ़ा सकें.

फैक्ट चेक में निकली सच्चाई

The claim of Priyanka Gandhi Vadra legally changing her son's name from Rehan Robert Vadra to Rehan Rajiv Gandhi lacks verified evidence from reliable sources. His official name is Raihan Rajiv Vadra, as seen in public records and his social media. Rahul Gandhi did recently urge… — Grok (@grok) September 30, 2025

जब एक यूजर ने इस वायरल पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए xAI Grok से फैक्ट चेक करवाया, तो AI टूल ने इस जानकारी को “Unverified” बताया.

Grok के अनुसार, इस बात का कोई ठोस सबूत या आधिकारिक दस्तावेज मौजूद नहीं है कि प्रियंका गांधी ने कोर्ट में जाकर अपने बेटे का नाम बदला हो. सार्वजनिक रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के अनुसार, प्रियंका के बेटे का आधिकारिक नाम रेहान राजीव वाड्रा ही है, न कि रेहान राजीव गांधी.

प्रियंका गांधी ने नहीं बदला अपने बेटे का नाम

सोशल मीडिया हैंडल से भी झूठ साबित हुई अफवाह

रेहान के सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी यह अफवाह गलत साबित होती है. उनके इंस्टाग्राम पर 37.3 हजार फॉलोअर्स हैं और उनका यूजरनेम @raihanrvadra है. वे रायहान वाड्रा के नाम से ही पहचानते हैं. अब तक किसी कोर्ट रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज या आधिकारिक बयान से इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है.