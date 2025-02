CM Yogi Deepfake Video Viral: सीएम योगी का मुस्लिम टोपी पहने हुए डीपफेक वीडियो वायरल, लखनऊ में FIR दर्ज

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुस्लिम टोपी पहने हुए डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा नेता राजकुमार तिवारी, जो हजरतगंज के नरही क्षेत्र के निवासी हैं, ने फेसबुक अकाउंट "प्यारा इस्लाम" के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि इस फेसबुक पेज पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक मॉर्फ्ड वीडियो साझा किया गया, जिसमें उन्हें स्कल कैप पहने हुए दिखाया गया है.

वीडियो में एक स्प्लिट-स्क्रीन फ्रेम दिखाया गया, जिसमें एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ को स्कल कैप और स्माइली फेस के साथ दिखाया गया, जबकि दूसरी तरफ एक व्यक्ति, जिसने अपना चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था, उन्हें सैल्यूट कर रहा था.

- @Uppolice @gorakhpurpolice @lkopolice

This Youtuber is sharing a deepfake clip of @myogiadityanath with harmful and communal intentions which is criminal as per new BNS

Kindly take appropriate action pic.twitter.com/FhT27JoMQB

— Hindutva Knight (@HPhobiaWatch) February 12, 2025