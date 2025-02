Viral Video: स्कूली बच्चों की तरह शख्स के सामने हाजिरी लगाती दिखीं गायें, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

Cows Viral Video: स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर अपने क्लास टीचर के सामने अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी स्कूली बच्चों की तरह गायों को अटेंडेंस लगाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया (Social Media) पर गायों (Cows) का एक मनमोहक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें झुंड में खड़ी गायें एक शख्स के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं. वीडियो में कुर्सी पर बैठा एक शख्स एक-एक करके गायों का नाम लेता है और अपना नाम सुनते ही गायें शख्स के सामने आकर अपना अटेंडेंस लगाती हैं. इस नजारे को देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि गायें अपनी उपस्थिति ऐसे दर्ज करा रही हैं, जैसे स्कूल में बच्चे अपना अटेंडेंस लगाते हैं.

इस वीडियो को @KreatelyMedia नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- गायें अपने टीचर को हाजिरी दे रही हैं. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 73.3k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- अगर कोई प्रॉक्सी लगा दे तो कैसे पता चलेगा? वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- इंसानों की तुलना में जानवर अधिक अनुशासित होते हैं. वे बिना किसी गलती के दिनचर्या और प्रवृत्ति का पालन करते हैं. यह भी पढ़ें: गाय का शिकार करने के लिए शेरों के झुंड ने लगा दी दौड़, फिर जो हुआ... नजारा देखकर हो जाएंगे हैरान (Watch Viral Video)

शख्स के सामने हाजिरी लगाती गायें

Cows are giving attendance to their teacher

😂

pic.twitter.com/I5ojOX52ke

— Kreately.in (@KreatelyMedia) February 21, 2025