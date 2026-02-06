Viral Video: मोबाइल की बैटरी चबाना बच्चे को पड़ा भारी, मुंह में हुआ जोरदार धमाका; रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल

लड़के के मुंह में फटी लिथियम बैटरी (Photo Credits: X/@rose/k01)

नई दिल्ली/डिजिटल डेस्क: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मोबाइल शॉप (Mobile Shop) के भीतर हुई खौफनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो (Viral Video) में एक छोटा लड़का मोबाइल फोन की लिथियम बैटरी (Lithium Battery) को मुंह में डालकर चबाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके कुछ ही सेकंड बाद बैटरी में भीषण विस्फोट (Massive Explosion) हो जाता है. इस अचानक हुए धमाके और आग की लपटों से दुकान में मौजूद लोग सहम गए. हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. यह भी पढ़ें: Kachra Delivery Video: महिला ने कचरा फेंकने के लिए बुक किया Rapido Porter, सोशल मीडिया पर मचा बवाल; देखें आज का वायरल वीडियो

कैसे हुआ हादसा?

वायरल हो रहे सीसीटीवी क्लिप में देखा जा सकता है कि बच्चा दुकान के सर्विस काउंटर के पास खड़ा है. इसी दौरान उसने वहां रखी एक छोटी मोबाइल बैटरी उठाई और उसे अपने दांतों से दबा दिया.

विशेषज्ञों का कहना है कि दांतों के दबाव के कारण बैटरी की बाहरी परत (Casing) पंचर हो गई होगी. इससे बैटरी के भीतर मौजूद रसायनों में 'थर्मल रनवे' (Thermal Runaway) नामक खतरनाक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके कारण वह आग के गोले में तब्दील हो गई.

मोबाइल फोन की दुकान के अंदर लड़के के मुंह में लिथियम बैटरी फट गई

Shocking incident inside a mobile shop when a boy began chewing on a Lithium Phone Battery. Within seconds, the battery exploded, leaving him seriously injured. The injured boy was rushed for medical treatment pic.twitter.com/03MeyXz28p — Rosy (@rose_k01) February 5, 2026

दुकान में मची अफरा-तफरी

धमाका इतना अचानक और तीव्र था कि दुकान के भीतर चिंगारियां और धुआं भर गया. वीडियो में दिख रहा है कि धमाका होते ही वहां मौजूद कर्मचारी और ग्राहक मदद के लिए बच्चे की ओर दौड़े. धुएं के कारण कुछ समय के लिए वहां अंधेरा सा छा गया.

बच्चे की स्थिति और डॉक्टरी सलाह

घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया. बताया जा रहा है कि बच्चे के चेहरे और मुंह के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर और बेहद दर्दनाक बर्न इंजरी (जलने के घाव) हुई है. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक इस घटना की सटीक लोकेशन और बच्चे की वर्तमान स्थिति के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. यह भी पढ़ें: Ujjain Balloon Blast: उज्जैन में बीजेपी की रैली के दौरान बड़ा हादसा टला, स्वागत मंच पर फटे हाइड्रोजन गुब्बारे; बाल-बाल बचे भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष (Watch Video)

लिथियम बैटरी क्यों है खतरनाक?

तकनीकी जानकारों के मुताबिक, मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरी ऊर्जा से भरपूर होती है. यदि इसे मोड़ा जाए, काटा जाए या इस पर दबाव डाला जाए, तो यह तुरंत फट सकती है.

सावधानी: बच्चों को पुराने मोबाइल या उनकी बैटरी से खेलने न दें.

बच्चों को पुराने मोबाइल या उनकी बैटरी से खेलने न दें. खतरा: बैटरी के फटने पर निकलने वाली गैसें और रसायन जहरीले होते हैं, जो फेफड़ों और त्वचा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं.

यह घटना उन माता-पिता के लिए एक गंभीर चेतावनी है जो अपने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या उनके पुर्जों के आसपास अकेला छोड़ देते हैं.