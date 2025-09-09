Viral Video: सीकर में नीले ड्रम में फंसा आवारा सांड का सिर, काफी देर तक सड़क पर घूमता रहा, लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कराया आजाद

Credit-(X,@ncrpatrika)

Viral Video: राजस्थान (Rajasthan) के सीकर (Sikar) में सड़क पर एक आवारा सांड के सिर में एक नीला ड्रम फंस गया. जिसके कारण सांड (Bull) सड़क पर इधर उधर घूमने लगा.सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देने के वजह से सांड काफी देर तक सड़क पर ही घूमता रहा. इसके बाद कुछ लोगों ने उसकी मदद की और ड्रम को बाहर निकाला. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) एक्स पर जमकर वायरल हो रहा है. अमूमन देखा जाता है कि सांड ज्यादातर लोगों पर हमला करते है और इनकी वजह से कई लोग हादसे के शिकार हो जाते है और कई घायल भी हो जाते है. इनके कारण कई लोग परेशानी में आ जाते है.

लेकिन सीकर में सांड ही परेशानी में आ गया. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ncrpatrika नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bull Attack: सड़क से जा रहे दादा और पोते पर आवारा सांडों ने किया हमला, सींगों से कुचला, दोनों हुए घायल, लखनऊ का VIDEO आया सामने

सांड का सिर नीले ड्रम में फंसा

लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कराया आजाद

इस वीडियो (Video) में देख सकते है की कुछ लोग सांड की मदद करने की कोशिश करते है और ड्रम को हथोड़े से बाहर निकालने के कोशिश करते है.लेकिन सांड दूसरी तरफ निकल जाता है. इसके बाद फिर लोग ड्रम को खींचने की कोशिश करते है. काफी मशक्कत के बाद आख़िरकार सांड के सिर से ड्रम को अलग किया गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोगों ने सांड (Bull) को ज्यादातर हमला (Attack) करते हुए देखा है और जब भी सांड सड़क पर होता है तो लोग इससे बचने की कोशिश करते है. लेकिन आज लोगों ने इसके पास जाकर इसकी मदद की.