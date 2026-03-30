Ashok Kharat Video Download Link Scam: अशोक खरात वीडियो डाउनलोड लिंक स्कैम से रहें सावधान, डीपफेक के जरिए डेटा चोरी कर रहे हैं जालसाज

अशोक खरात एआई-जनरेटेड वीडियो (Photo Credits: Instagram)

Ashok Kharat Video Download Link Scam: स्वयंभू बाबा (Self-Styled Godman) अशोक खरात (Ashok Kharat) के खिलाफ चल रही जांच के बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक नया खतरा सामने आया है. जालसाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) (AI) द्वारा निर्मित 'डीपफेक' वीडियो ('Deepfake' Videos) का उपयोग कर लोगों को शिकार बना रहे हैं. इन वीडियो के साथ 'फुल वीडियो डाउनलोड' के लिंक (Full Video Download Link) दिए जा रहे हैं, जो असल में उपयोगकर्ताओं का निजी डेटा और बैंकिंग विवरण चुराने के लिए बनाए गए खतरनाक मैलवेयर हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video Scandals: महाराष्ट्र और गोवा में 'वीडियो कांड' से सियासी भूचाल; झिरवाल, खरात और सोहम नायक मामलों ने हिलाया सार्वजनिक भरोसा

डीपफेक वीडियो और फेक लिंक्स का जाल

17 मार्च, 2026 को अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद से ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक क्लिप्स की बाढ़ आ गई है. साइबर अपराधी जनता की उत्सुकता का फायदा उठाने के लिए 'Part 16' या 'Uncensored Video' जैसे सनसनीखेज कैप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, ये क्लिप्स अक्सर कम गुणवत्ता वाली होती हैं और इनमें AI तकनीक का इस्तेमाल कर चेहरों से छेड़छाड़ की गई है.

साइबर हमलों का बढ़ा खतरा

सुरक्षा विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इन संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक करने से उपयोगकर्ता कई तरह के साइबर हमलों का शिकार हो सकते हैं:

फिशिंग अटैक: सोशल मीडिया या बैंकिंग ऐप्स के लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी करना.

सोशल मीडिया या बैंकिंग ऐप्स के लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी करना. मैलवेयर इंस्टालेशन: फोन या कंप्यूटर में जासूसी सॉफ्टवेयर (Spyware) डालना, जो कीबोर्ड एक्टिविटी और निजी संदेशों की निगरानी कर सके.

फोन या कंप्यूटर में जासूसी सॉफ्टवेयर (Spyware) डालना, जो कीबोर्ड एक्टिविटी और निजी संदेशों की निगरानी कर सके. पहचान की चोरी: 'आयु सत्यापन' (Age Verification) के बहाने आधार या पैन कार्ड जैसी व्यक्तिगत जानकारी हासिल करना.

अशोक खरात एआई-जनरेटेड वीडियो

अशोक खरात एआई-जनरेटेड वीडियो (Photo Credits: Instagram)

अशोक खरात एआई-जनरेटेड वीडियो (Photo Credits: Instagram)