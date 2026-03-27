Viral Video Scandals: महाराष्ट्र और गोवा में 'वीडियो कांड' से सियासी भूचाल; झिरवाल, खरात और सोहम नायक मामलों ने हिलाया सार्वजनिक भरोसा

नरहरि ज़िरवाल, सोहम नाइक और अशोक खरात का वायरल वीडियो विवादों का राजनीतिक तूफान (File image)

मुंबई/पणजी: पश्चिमी भारत के राजनीतिक गलियारे वर्तमान में ऐसे विवादों का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने सार्वजनिक भरोसे को बुनियादी तौर पर झकझोर दिया है. नासिक (Nashik) में 'कैप्टन' अशोक खरात (Ashok Kharat) की जांच के बाद रूपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) के हाई-प्रोफाइल इस्तीफे से लेकर, गोवा में सोहम नायक सेक्स स्कैंडल (Soham Nayak Sex Scandal) और मंत्री नरहरि झिरवाल (Narhari Jhirwal) से जुड़े हालिया ब्लैकमेलिंग (Blackmail) के आरोपों तक—वायरल वीडियो (Viral Video) की एक श्रृंखला ने भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. रसूखदार व्यक्तियों की संलिप्तता और व्यवस्थित शोषण के आरोपों के कारण इन मामलों की तुलना अंतरराष्ट्रीय स्तर के 'एपस्टीन फाइल्स' (Epstein Files) से की जा रही है. यह भी पढ़ें: Ashok Kharat and Rupali Chakankar Video Searches: न्याय से ज्यादा 'वीडियो' की तलाश; डिजिटल युग में सामाजिक विकृति और कानूनी खतरों पर एक विशेष रिपोर्ट

1. नरहरि झिरवाल 'ब्लैकमेल' विवाद

25 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मंत्री नरहरि झिरवाल का एक कथित आपत्तिजनक वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद राज्य विधानसभा में हड़कंप मच गया.

बचाव: झिरवाल का दावा है कि वीडियो 'डॉक्टर्ड' है और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए एक पूर्व-नियोजित साजिश के तहत इसे तैयार किया गया है.

झिरवाल का दावा है कि वीडियो 'डॉक्टर्ड' है और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए एक पूर्व-नियोजित साजिश के तहत इसे तैयार किया गया है. हनी-ट्रैप का कोण: वकील रवि यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का प्रभावशाली लोगों को 'हनी-ट्रैप' में फंसाकर राजनीतिक पद हथियाने का पुराना इतिहास रहा है.

वकील रवि यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का प्रभावशाली लोगों को 'हनी-ट्रैप' में फंसाकर राजनीतिक पद हथियाने का पुराना इतिहास रहा है. विवाद: विपक्षी दलों ने इस घटना को नैतिक पतन करार देते हुए झिरवाल को तुरंत पद से हटाने की मांग की है.

2. गोवा का सोहम नायक कांड

गोवा के करचोरम (Curchorem) में एक स्थानीय नगर पार्षद के 20 वर्षीय बेटे सोहम नायक की गिरफ्तारी के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन और 'बंद' का आह्वान किया गया.

अपराध: नायक पर पिछले तीन वर्षों में लगभग 30 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने, उनके वीडियो बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप है.

नायक पर पिछले तीन वर्षों में लगभग 30 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने, उनके वीडियो बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप है. कार्यप्रणाली: आरोप है कि नायक पीड़ितों को चुप रखने के लिए उनके रिकॉर्ड किए गए वीडियो का एक डिजिटल आर्काइव रखता था और टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर सामग्री साझा करता था. अब इस मामले की जांच गोवा क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है.

3. अशोक खरात और रूपाली चाकणकर विवाद

नासिक के 67 वर्षीय पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी और स्वयंभू ज्योतिषी अशोक खरात उर्फ 'कैप्टन' की गिरफ्तारी इस समय चर्चा का केंद्र है.

मामलों की वर्तमान स्थिति: एक नजर में

केस का नाम मुख्य व्यक्ति कानूनी/राजनीतिक स्थिति जांच का केंद्र अशोक खरात स्कैंडल अशोक खरात, रूपाली चाकणकर 8 FIR दर्ज; SIT खरात से गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है. हाई-प्रोफाइल नौकरशाहों और नेताओं की पहचान करना. सोहम नायक केस सोहम नायक केस गोवा क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर; न्यायिक हिरासत बढ़ी. टेलीग्राम से डिलीट डेटा रिकवर करना; पीड़ितों के बयान. नरहरि झिरवाल वीडियो नरहरि झिरवाल, रवि यादव मंत्री का दावा- वीडियो नकली है; विपक्ष का इस्तीफे पर अड़ा. 'हनी-ट्रैप' एंगल और वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का इतिहास.

डिजिटल समाज का आईना: न्याय बनाम सनसनी

इन मामलों ने समाज की एक परेशान करने वाली वास्तविकता को भी उजागर किया है. लोग जवाबदेही और न्याय की मांग करने के बजाय इंटरनेट पर 'Leaked Video' और 'Full HD Download' जैसे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Nikko Natividad Viral Video: निक्को नतिविदाद वायरल वीडियो मामला, जानें वायरल हुई क्लिप असली है या नकली

सावधान रहें:

फर्जी कंटेंट: टेलीग्राम पर वायरल हो रहे कई वीडियो धार्मिक अनुष्ठानों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं.

टेलीग्राम पर वायरल हो रहे कई वीडियो धार्मिक अनुष्ठानों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं. साइबर जोखिम: 'वीडियो डाउनलोड' के लिंक अक्सर 'फिशिंग ट्रैप' होते हैं, जो आपके मोबाइल और कंप्यूटर का डेटा चोरी कर सकते हैं.

'वीडियो डाउनलोड' के लिंक अक्सर 'फिशिंग ट्रैप' होते हैं, जो आपके मोबाइल और कंप्यूटर का डेटा चोरी कर सकते हैं. कानूनी कार्रवाई: आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A के तहत ऐसी सामग्री साझा करना गैर-जमानती अपराध है.

अस्वीकरण: यह लेख पूरी तरह से जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है, ताकि बताए गए विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके.

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