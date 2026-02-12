Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर अभिनेत्री सोनम पंडित का वीडियो वायरल; इंटरनेट पर मची धूम, 'मेरे साई' फेम एक्ट्रेस ने जीता फैंस का दिल

सोनम पंडित (Photo Credits: Instagram)

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि 2026 (Mahashivratri 2026) के पावन अवसर पर मुंबई की अभिनेत्री और उभरती हुई डिजिटल स्टार (Digital Star) सोनम पंडित (Sonam Pandit) का एक नया वीडियो इंटरनेट पर सनसनी बना हुआ है. भगवान शिव (Bhagwan Shiv) को समर्पित इस विशेष वीडियो में सोनम की कलात्मकता और भक्ति के संगम को दर्शकों द्वारा खूब सराहा जा रहा है. पारंपरिक परिधान और दिव्य संगीत के साथ तैयार यह वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे वैश्विक प्लेटफार्मों पर तेजी से साझा किया जा रहा है.

सोनम पंडित का यह वीडियो महाशिवरात्रि से ठीक 3 दिन पहले रिलीज किया गया था, जिसे अब तक 2 मिलियन (20 लाख) से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो की सफलता का मुख्य कारण इसकी आधुनिक लेकिन शास्त्रीय प्रस्तुति शैली है, जो विशेष रूप से युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने में सफल रही है. सोशल मीडिया पर उनके फैंस और कई अन्य पेजों द्वारा इस वीडियो के क्लिप्स लगातार रीपोस्ट किए जा रहे हैं.

डिजिटल ट्रेंड्स पर मजबूत पकड़

इंडोस्ट्री विश्लेषकों का मानना है कि सोनम पंडित की सफलता उनकी डिजिटल रुझानों और दर्शकों की भावनाओं को समझने की क्षमता का परिणाम है. सोनम न केवल अभिनय बल्कि फैशन, ब्यूटी, कॉमेडी और लाइफस्टाइल कंटेंट के माध्यम से भी अपनी एक खास पहचान बना चुकी हैं. यह भी पढ़ें: Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 300 साल बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग, जानें 15 फरवरी को शुभ मुहूर्त, निशिता काल और पूजा विधि

महाशिवरात्रि पर अभिनेत्री सोनम पंडित का वीडियो वायरल

View this post on Instagram A post shared by Sonam Pandit (@sonam_pandit_official)

टीवी से सोशल मीडिया स्टार तक का सफर

रांची (झारखंड) में जन्मी और दिल्ली में पली-बढ़ीं सोनम पंडित ने 2017 में मुंबई का रुख किया. उन्होंने 'मेरे साई' और 'सावधान इंडिया' जैसे लोकप्रिय टेलीविजन शो में काम कर अभिनय की दुनिया में कदम रखा. अभिनय के अलावा वह एक पेशेवर मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और 'सोनज़ मेकओवर' (Sonaz Makeover) की संस्थापक हैं.

निरंतरता और अनुकूलन क्षमता

सोनम की कहानी कड़ी मेहनत और समय के साथ खुद को बदलने की प्रेरणा देती है.

2019: टिकटॉक पर लिप-सिंक और कॉमिक स्केच के जरिए लोकप्रियता हासिल की.

टिकटॉक पर लिप-सिंक और कॉमिक स्केच के जरिए लोकप्रियता हासिल की. लॉकडाउन: टिकटॉक बैन होने के बाद बिना रुके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी रचनात्मक यात्रा जारी रखी.

टिकटॉक बैन होने के बाद बिना रुके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी रचनात्मक यात्रा जारी रखी. वर्तमान: आज वह भारत के इन्फ्लुएंसर परिदृश्य में एक जाना-पहचाना नाम बन चुकी हैं.

उनकी सादगी और कंटेंट में मौलिकता ही उन्हें अन्य क्रिएटर्स से अलग खड़ा करती है. महाशिवरात्रि के इस वायरल वीडियो ने उनके करियर में एक नया मील का पत्थर जोड़ दिया है.