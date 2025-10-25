Viral Video: ट्रेन के टॉयलेट को शख्स ने बना डाला बेडरूम, सामान भी रखा, अंदर से कर दिया लॉक, वीडियो देखकर लोग हुए हैरान

Credit-(Instagram, mr.vishal_sharma_)

Viral Video: ट्रेनों (Trains) में इन दिनों जमकर भीड़ है. देश के प्रमुख शहरों से दिवाली (Diwali) और छठ पूजा के मौके पर अपने गांव जानेवाले लोगों की भीड़ स्टेशनों पर है. ऐसे में कई लोग बाथरूम में सफर करके जा रहे. लेकिन एक ट्रेन से ऐसा वीडियो (Video) सामने आया है. जिसको देखकर लोग हैरान हो गए है. यहांपर एक ट्रेन के टॉयलेट में एक शख्स ने अपना पूरा घर का सामान रख दिया और इसके बाद एक खटिया भी खिड़की पर लटका दी और एक टेबल टॉयलेट में रखकर वह आराम से बैठा है और उसने टॉयलेट का दरवाजा बंद कर दिया हुआ है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग भी रेलवे पर सवाल उठा रहे है और लोग इस शख्स के मजे भी ले रहे है.

ट्रेन के टॉयलेट को बनाया बेडरूम

आराम से बैठा टॉयलेट में शख्स

ये शख्स आराम से टॉयलेट (Railway Toilet) में अपना सामान रखकर बैठा हुआ है. बता दें की पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेन में भीड़ को लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आएं थे. ट्रेनों की भीड़ अभी भी कम नहीं हुई है. ये वीडियो किस शहर का है और किस ट्रेन का है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

इस वीडियो (Video) को देखकर लोग जमकर कमेंट कर रहे है. एक ने लिखा ,'बढ़िया है, दुसरे ने लिखा ,'अमेरिका क्या कहता था. तो वही तीसरे ने लिखा ,'ये है इंडिया. लोग जमकर इस वीडियो को शेयर कर रहे है.