Hajj 2025: सऊदी सरकार का आ गया आदेश, इन लोगों को 1 जिलकाद तक छोड़ना होगा देश

Hajj 2025: सऊदी सरकार ने एक दिन पहले सोमवार को हज को देखते हुए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 14 देशों के नागरिकों को अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है. ताकि हज के दौरान पूरी दुनिया से आने वाले हाजी अच्छे से हज कर सकें और व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ी ना पैदा हो सके. इसके साथ ही, सऊदी अरब सरकार ने हज को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है. मंत्रालय ने घोषणा की है कि 15 शवाल 1446 हिजरी, जो कि रविवार, 13 अप्रैल 2025 को है. उमराह हाजियों के लिए सऊदी अरब में प्रवेश करने का आखिरी दिन होगा. इसके बाद, उमराह हाजियों को सऊदी अरब में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

सऊदी सरकार ने इसके साथ ही, 1 धुल क़ादाह 1446 को उमराह हाजियों के सऊदी अरब से बाहर जाने का आखिरी दिन निर्धारित किया गया है. सऊदी सरकार ने शख्स आदेश में कहा है कि जो व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें 100,000 SAR तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. यह भी पढ़े: Hajj 2025: हज यात्रा पर सऊदी अरब का बड़ा फैसला! भारत-पाकिस्तान समेत 14 देशों के लिए वीजा बैन, भीड़ नियंत्रण बताया वजह

BREAKING

The Ministry of Hajj and Umrah

- 15 Shawwal 1446 is the last day Umrah Pilgrims can enter the Kingdom

- 1st Dhul Qadah 1446 is the last day for Umrah Pilgrims to exit the Kingdom

Anyone who stays beyond 1st Dhul Qadah will be subject to penalties pic.twitter.com/UpOM2Eb4TQ

— Inside the Haramain (@insharifain) April 7, 2025