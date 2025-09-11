Sex Tips: बेहतर अंतरंगता के लिए फॉलो करें ये टिप्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Pixabay)

Sex Tips: फोरप्ले (Forplay) के ज़रिए अपने साथी के साथ अंतरंगता (Intimacy) बढ़ाने का पहला कदम इसे प्राथमिकता बनाना है. फोरप्ले को बेहतर बनाने के लिए जोड़ों को समय को प्राथमिकता देनी चाहिए और बिना किसी जल्दबाज़ी के इस अंतरंग जुड़ाव के लिए पर्याप्त जगह देनी चाहिए. जब फोरप्ले आपकी यौन गतिविधियों में एक नियमित और प्राथमिकता बन जाए, तो ये आपकी अंतरंगता को बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ स्पाइस लाने के लिए यहां कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: ये तीन सेक्स पोजीशन पुरुषों को आते हैं बहुत पसंद

अपने पार्टनर को बताएं कि आप क्या चाहते हैं

आपका पार्टनर आपके मन की बात नहीं पढ़ सकता, इसलिए आप अपनी इच्छाओं, चाहतों और ज़रूरतों के बारे में बताकर उनकी मदद कर सकते हैं. ईमानदारी से की गई बातचीत उन्हें बहुत उत्तेजित कर सकती है.

अपने पार्टनर की पसंद पूछें

अगर आपका साथी शर्मीला है या बातचीत शुरू करने में उसे परेशानी होती है, तो आप पहल करके उनसे धीरे से पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें फोरप्ले के दौरान आपके द्वारा की गई कुछ खास हरकतें पसंद आती हैं या आप इसे उनके लिए और ज़्यादा आनंददायक कैसे बना सकते हैं. यह भी पढ़ें: सेक्स के दौरान पुरुषों की होती है अपनी महिला पार्टनर से ये ख्वाहिशें, जान लें महिलाएं

अपने साथी को दिखाएं

कभी-कभी, हरकतें शब्दों से ज़्यादा असरदार होती हैं. अपने साथी को दिखाएं कि आपको कहां और कैसा टच पसंद है. वे निश्चित रूप से इस निजी प्रदर्शन और स्पष्ट निर्देशों की सराहना करेंगे.

साथ में नग्न हों

भले ही आप यौन संबंध से इतर हों, साथ में ज़्यादा समय नग्न रहने पर विचार करें. साथ में नहाएं, साथ में कपड़े पहनें, नग्न सोएं.

बेडरूम से बाहर फोरप्ले

डेट पर जाएं, रोमांचक योजनाएं बनाएं, कपल्स गेम्स खेलें, एक-दूसरे के साथ फ़्लर्ट करें, और बेडरूम के बाहर लव मेकिंग करें.

घर के बाहर भी रोमांस जारी रखें

जब आप बाहर हों तो अपने पार्टनर का हाथ थामें, उनके पास से गुज़रते समय उनके हाथ को सहलाएं और जब भी मौका मिले गले लगें और एक-दूसरे के साथ ज़्यादा अंतरंग महसूस करें.

दिन में मैसेज कर याद करें

उन्हें बताएँ कि वे आपके ख्यालों में हैं, दिन में उन्हें कोई भी मैसेज भेजकर बताएं कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं. ऐसा सहज संदेश पाना स्नेह का एक बेहतरीन प्रदर्शन होता है.

कपल्स गेम खेलें

कपल्स के लिए डिज़ाइन किए गए एक या दो बोर्ड या ऐप गेम में निवेश करने पर विचार करें ताकि वे अपनी अंतरंगता को गहरा कर सकें और एक-दूसरे को गहराई से जान सकें.

अपनी कल्पनाएं साझा करें

साथ में पोर्न (Porn) देखें, उत्तेजक रोमांस वाली किताबें पढ़ें, या कामुक ऑडियो सुनें और चर्चा करें कि कामुक कंटेंट में आपको क्या उत्तेजित करता है और आप अपने पार्टनर के साथ वास्तविक जीवन में क्या दोहराना चाहते हैं, इसपर विचार कर सकते हैं.

एक सेक्स (Sex) मेनू बनाएं

एक सेक्स मेनू उन यौन गतिविधियों की एक लिस्ट है जो आपको फोरप्ले, सेक्स और आफ्टरकेयर के लिए पसंद हैं, जैसे "एपेटाइज़र", "मेन कोर्स" और "डेज़र्ट" इसे मज़ेदार और चंचल बनाने से आप दोनों अपनी इच्छाओं के बारे में और खुलकर बात कर सकते हैं.

सेक्स टॉय का प्रयोग करें

आप दोनों एक साथ सेक्स टॉय का प्रयोग कर सकते हैं, खुद भी सेक्स टॉय का प्रयोग कर सकते हैं और अपने साथी को आपको देखने के लिए कह सकते हैं, या उन पर सेक्स टॉय का प्रयोग कर सकते हैं.