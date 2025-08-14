Sex Positions: बेडरूम में बढ़ाना है रोमांच? ट्राय करें ये बेहद खास सेक्स पोजीशंस

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Pixabay)

सेक्स के पीछे कई कारण हो सकते हैं, आनंद लेना, पार्टनर से भावनात्मक रूप से जुड़ना या फिर तनाव से राहत पाना. हालांकि, जब आप खुद तनाव में हों, तो उस पल में पूरी तरह शामिल होना और उत्तेजना महसूस करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऐसे में बेडरूम में कुछ नया आज़माना मददगार साबित हो सकता है. "तनाव की स्थिति में हमारी मानसिक ऊर्जा बंट जाती है, जिससे इच्छा कम हो सकती है या हम उस पल में बने नहीं रह पाते. लेकिन जब हम कुछ नया ट्राय करते हैं, तो वह अनुभव हमें उस पल में खींच लाता है और यौन उत्तेजना को बढ़ा सकता है."अच्छी बात ये है कि यौन जीवन में विविधता लाना मुश्किल नहीं है. भले ही आप लंबे समय से एक ही पार्टनर के साथ हों. सेक्स पोजीशन में बदलाव एक आसान और सुरक्षित तरीका है, जिससे नयापन भी आता है और रोमांच भी बना रहता है. यह भी पढ़ें: Hot Sex Positions: पार्टनर के साथ आजमाएं '69 सेक्स पोजीशन', इंटेस ऑर्गेज्म में मददगार हैं इसके ये 5 प्रकार

1. काउगर्ल:

यह सेक्स पोज़िशन कई लोगों के लिए एक ज़रूरी पोज़िशन है, शायद मिशनरी पोज़िशन का ही एक रूप है. जब आप अपने साथी पर सवार होती हैं, तो वह आराम से बैठ जाता है, और आप अपनी गति, एंगल और गहराई को नियंत्रित करके अपने आनंद को अधिकतम करती हैं. इसमें आय टू आय कॉन्टैक्ट होता है.

2. थाई टाइड

अगली विमेन ऑन टॉप पोज़िशन जिसकी हम सिफ़ारिश करना चाहेंगे, वह उतनी आम नहीं है, लेकिन होनी चाहिए! थाई टाइड रिवर्स काउगर्ल जैसी ही दिखती है, लेकिन इसमें एक अनोखा मोड़ है. यही अंतर थाई हाई को एक ज़रूरी सेक्स पोज़िशन बनाता है! इसे करने के लिए, आप अपने साथी के लेटे हुए पैर फैलाकर, उससे दूर मुंह करके बैठ जाएं. अपने पैर सीधे रखने के बजाय, आप उसकी जांघ पर बैठ जाएंगी. यह भी पढ़ें: Ways to Have Wild Sex: वाइल्ड सेक्स करने के 5 तरीके

3. 69

अगर आपको एक ही समय पर ओरल सेक्स पसंद हैं, तो आप शायद 69 पोज़िशन के बारे में जानते होंगे. इस पोज़िशन में, आप में से एक लेट जाता है जबकि दूसरा उसके ऊपर, मुंह नीचे करके और दूसरी दिशा में मुंह करके लेट जाता है. इससे एक व्यक्ति का मुँह दूसरे व्यक्ति के जननांगों के साथ एक सीध में आ जाता है. हालाँकि 69 पोज़िशन में महिला का ऊपर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है. ऊपर होने से आप लिंग प्रवेश की गहराई को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं.

4. लैप डांस

लैप डांस सेक्स पोज़िशन बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसा नाम से पता चलता है! आपका पुरुष अपनी जांघों को एक साथ करके कुर्सी या सोफ़े पर बैठता है, और आप उसकी गोद में बैठती हैं, इस सेक्स पोज़िशन में आपकी जांघें उसके दोनों ओर होती हैं, जहां आपका नियंत्रण होता है.