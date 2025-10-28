Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेले में ‘शाहबाज’ नाम के घोड़े की कीमत 15 करोड़ रुपए, जानें क्या है इसकी खासियत?
पुष्कर मेले में 15 करोड़ का घोड़ा (Photo Credits: X)

Pushkar Fair 2025: इस साल के पुष्कर पशु मेले (Pushkar Mela) में चंडीगढ़ के एक घोड़े (Horse) ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस साल का पशु मेला राजस्थान (Rajasthan) के अजमेर जिले (Ajmer) के पुष्कर में गुरुवार, 30 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है. पुष्कर में लगने वाले ऊंट और पशु मेले में भाग लेने के लिए मालिक देश के विभिन्न हिस्सों से पशुओं को लाना शुरू कर चुके हैं. वैसे तो राजस्थान के इस मेले में ऊंटों को लेकर ज्यादा रुचि है, लेकिन कई लोग मवेशियों के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले घोड़े भी खरीदने आते हैं. मेला आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले, उनके कई मालिकों ने अपने पशुओं की न्यूनतम कीमत तय कर दी है और एक हफ्ते तक चलने वाले पुष्कर मेले से चार दिन पहले चंडीगढ़ के एक घोड़े की कीमत 15 करोड़ रुपये हो गई है.

घोड़े के मालिक ने क्या कहा?

महंगे घोड़े के मालिक नागरी गिल ने कहा, ‘शाहबाज (Shahbaz) नाम का यह ढाई साल का घोड़ा पहले ही कई शो में पुरस्कार जीत चुका है और एक प्रतिष्ठित नस्ल का घोड़ा है. इसकी कवरिंग फीस 2 लाख रुपए है और न्यूनतम बिक्री मूल्य 15 करोड़ रुपए तय किया गया है. हमें शाहबाज को खरीदने के लिए पहले ही 9 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव मिल चुके हैं. हालांकि, अगर हमें कम से कम 15 करोड़ रुपए नहीं मिलते हैं तो घोड़े को बेचने का कोई सवाल ही नहीं है.’

पुष्कर मेले में 15 करोड़ रुपए का यह घोड़ा है आकर्षण का केंद्र

घोड़े को 9 करोड़ रुपए में खरीदने का प्रस्ताव पहले ही आ चुका है

शाहबाज नाम के घोड़े के मालिक का दावा है कि उसका ढाई साल का घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है. यह घोड़ा बहुत ऊंची छलांग लगा सकता है, रिकॉर्ड तोड़ दौड़ सकता है और ऐसे कई काम कर सकता है जिनकी एक साधारण घोड़ा कल्पना भी नहीं कर सकता.