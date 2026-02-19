Bahadur Singh Koli Sexist Remarks: राजस्थान में बीजेपी MLA बहादुर सिंह कोली की ‘छोरा-छोरी’ वाली टिप्पणी पर विवाद, बजट में दिए बयान पर भड़की कांग्रेस; VIDEO

BJP MLA Bahadur Singh Koli (Photo Credits: X/@griglani)

BJP MLA Bahadur Singh Koli Makes Sexist Remarks: राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक विधायक की टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. सोमवार, 16 फरवरी 2026 को बजट पर चर्चा के दौरान वैर (भरतपुर) से भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोली ने मौजूदा सरकार के बजट की तुलना 'बेटे के जन्म' से और पिछली कांग्रेस सरकार के बजट की तुलना 'बेटी के जन्म' से की. इस लिंगभेदी (Sexist) टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है.

विधायक ने बजट पर क्या कहा?

बजट भाषण के दौरान अपनी बात रखते हुए बहादुर सिंह कोली ने कहा, "हमारा बजट युवाओं का बजट है, जबकि उनका (कांग्रेस का) बजट बुढ़ापे का बजट था. हमारी सरकार ने पहले ही बजट में बेटे को जन्म दिया, फिर दूसरे और तीसरे बजट में भी बेटा ही हुआ. जो जवानी में बेटे को जन्म देता है, वह हमेशा काम आता है." यह भी पढ़े: DMK MP Gaumutra State Remark: ‘बीजेपी सिर्फ गोमूत्र राज्यों को जीत रही, दक्षिण में घुसने नहीं देंगे’, डीएमके नेता सेंथिलकुमार का विवादित बयान

विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पिछली सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनावों से पहले गहलोत का आखिरी बजट "बेटी का जन्म" था, बेटा नहीं. उन्होंने आगे तर्क दिया कि यही कारण है कि कांग्रेस अब विपक्ष में बैठी है.

I'm Ashamed This BJP MLA Belongs to Rajasthan, Says Pawan Khera

I’m ashamed this BJP MLA belongs to Rajasthan. https://t.co/D2iSiAzyfG — Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) February 19, 2026

कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया

इस बयान का वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर शर्म आती है कि वीडियो में दिख रहे भाजपा विधायक राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं.

विपक्ष का कहना है कि एक तरफ सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ उनके विधायक सदन के भीतर बेटियों को "कमतर" बताने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं.

सदन में बढ़ा राजनीतिक तापमान

विधानसभा के भीतर इस तरह की भाषा के इस्तेमाल ने सदन की गरिमा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बजट जैसे गंभीर विषय पर चर्चा के दौरान इस तरह की व्यक्तिगत और लैंगिक टिप्पणियां स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं हैं.

बहादुर सिंह कोली का परिचय

बहादुर सिंह कोली राजस्थान की राजनीति में एक परिचित चेहरा हैं और वह पहले सांसद भी रह चुके हैं. वर्तमान में वह भरतपुर जिले की वैर सीट से विधायक हैं. राजस्थान में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस के बीच सदन में लगातार तीखी नोकझोंक देखी जा रही है, लेकिन इस बार मामला नीतिगत विरोध से हटकर व्यक्तिगत और सामाजिक टिप्पणियों तक पहुंच गया है.