Pragya Singh Thakur: प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान, अगर बेटी विधर्मी के पास जाए तो उसकी टांगें तोड़ दो, सोशल मीडिया पर मचा बवाल; VIDEO

Pragya Singh Thakur Controversy Remarks: भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बेटियों के संस्कारों और "विधर्मी" से संबंध बनाने को लेकर ऐसा बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो क्लिप में साफ सुना और देखा जा सकता है कि वे लोगों को इस तरह की सलाह दे रही हैं कि जब कोई बेटी जन्म लेती है तो माता-पिता उसे लक्ष्मी और सरस्वती का रूप मानते हैं, लेकिन जब वही बेटी बड़ी होकर "विधर्मी बनने" या उसके साथ जाने की सोचती है, तो उसे रोकना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की, "ऐसी लड़कियों पर नजर रखो. अगर वे संस्कारों को नहीं मानतीं, घर से भागने की सोचती हैं, तो उन्हें रोकने के लिए हर कदम उठाओ. प्यार से, समझाकर, डांटकर या जरूरत पड़े तो सजा देकर. यह भी पढ़े: Pragya Thakur ने लोकसभा में Nathuram Godse को कहा देशभक्त, Congress ने BJP पर साधा निशाना

प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान

प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहती नजर आ रही हैं, "अगर आपकी लड़की आपकी बात नहीं मानती, किसी विधर्मी के साथ जाने की कोशिश करती है, तो उसकी टांगें तोड़ देने में भी पीछे मत हटना.

कार्यक्रम में दिया यह बयान

यह बयान एक कार्यक्रम में दिया गया था, जहां प्रज्ञा ठाकुर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े आयोजन में मौजूद थीं. वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रहा है, जहां लोग इसे भड़काऊ और हिंसक बता रहे हैं। विपक्षी दलों ने इसकी कड़ी निंदा की है और बीजेपी से कार्रवाई की मांग की है. बीजेपी ने अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.