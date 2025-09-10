Sex Survey: कितनी बार सेक्स करना है सही, सर्वे में हुआ चौंकानेवाला खुलासा, जाने क्या कहते है इसको लेकर एक्सपर्ट्स

Credit-(Pixabay)

Sex Survey: लोगों के मन में सेक्स (Sex) को लेकर एक सवाल हमेशा रहता है की हफ्ते (Week) में महीने (Month) में कितनी बार सेक्स करना सही रहता है. इसको लेकर सर्वे में चौंकानेवाले खुलासे हुए है तो वही सेक्स को लेकर एक्सपर्ट्स (Experts) ने भी अपनी राय दी है.सेक्स को लेकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर हमें कितनी बार सेक्स करना चाहिए.कहीं हम कम तो नहीं कर रहे या जरूरत से ज्यादा?

रिसर्च (Research) बताती है कि नियमित सेक्स से मूड अच्छा रहता है, दिल की सेहत सुधरती है, तनाव कम होता है और रिश्तों में मजबूती आती है. लेकिन असलियत यह है कि इसकी कोई तय संख्या नहीं है. यह भी पढ़े:Sex Tips: सेक्स के दौरान इन 5 बातों से बचें

कपल्स औसतन कितनी बार करते हैं सेक्स?

2020 के YouGov सर्वे (Survey) के मुताबिक, 27% लोग हफ्ते में कम से कम एक बार सेक्स करते हैं.वहीं, Natsal-3 सर्वे बताता है कि लंबे रिश्तों में कपल्स (Couples) औसतन हफ्ते में एक बार सेक्स करते हैं. शादीशुदा या साथ रहने वाले जोड़े महीने में लगभग चार बार, जबकि अविवाहित या अलग रह रहे लोग महीने में करीब एक बार ही सेक्स करते हैं.womenshealth नाम की वेबसाइट ने इसको लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की है.

उम्र और रिश्ते का असर

सेक्स की फ्रीक्वेंसी (Frequency) उम्र और रिश्ते के साथ बदलती है. 18–19 साल के युवाओं में यह सबसे ज्यादा पाई गई (औसतन 3.2 बार हफ्ते में). उम्र बढ़ने पर हार्मोनल बदलाव और जीवन की जिम्मेदारियों (काम, तनाव, बच्चे) के चलते फ्रीक्वेंसी घटती है. इसके बावजूद 50–70 की उम्र में भी कई लोग हफ्ते में एक बार तक सेक्स करते हैं.

क्या ज्यादा चाहना सामान्य है?

सर्वे (Survey) बताते हैं कि लगभग आधी महिलाएं और दो-तिहाई पुरुष और ज्यादा बार सेक्स करना चाहते हैं.स्टडीज़ में पाया गया कि जो कपल्स हफ्ते में कम से कम एक बार सेक्स करते हैं, वे रिश्ते और अंतरंगता दोनों मामलों में ज्यादा संतुष्ट रहते हैं. वहीं महीने में 2–3 बार से भी कम करने वालों में असंतोष ज्यादा देखा गया.

सेक्सोलॉजिस्ट मारियान मार्टिनेज़ का क्या है कहना

सेक्सोलॉजिस्ट मारियान मार्टिनेज़ (Sexologist Marian Martinez) के अनुसार, 'औसत आंकड़ों से तुलना करने का कोई मतलब नहीं. अगर आप महीने में एक बार भी बेहद सुखद अनुभव करते हैं, तो वही सही है.लेकिन अगर हफ्ते में तीन बार करना भी बोझ लगे, तो इसका कोई फायदा नहीं.

कब चिंता करनी चाहिए?

अगर सेक्स (Sex) की कमी से रिश्ते में दूरी, नाराजगी या तनाव बढ़ने लगे, तो यह चिंता का विषय हो सकता है. ऐसे समय में पार्टनर से खुलकर बातचीत करना सबसे जरूरी है.एक्सपर्ट्स (Experts) का कहना है कि सेक्स की संख्या से ज्यादा जरूरी यह है कि दोनों पार्टनर खुद को चाहा और जुड़ा हुआ महसूस करें.