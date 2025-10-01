आप भी पीते हैं कम पानी? डिहाइड्रेशन से बढ़ सकता है स्ट्रेस हार्मोन; स्टडी में खुलासा

Representational Image | Pixabay

हम अक्सर सुनते हैं, "पर्याप्त पानी पिएं, वरना शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा” या “पानी पीना स्किन और डिटॉक्स के लिए जरूरी है.” लेकिन हाल ही में आई एक नई वैज्ञानिक स्टडी ने दिखाया है कि पानी की कमी सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि मानसिक तनाव और हार्मोन पर भी सीधा असर डालती है. यह रिसर्च जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी (2025) में प्रकाशित हुई. इसमें स्वस्थ वयस्कों को दो समूहों में बांटा गया LOW group: जो रोजाना कम पानी पीते थे. दूसरा HIGH group: जो पर्याप्त मात्रा में पानी पीते थे. सात दिन तक उनकी आदतें देखी गईं और फिर उन्हें स्ट्रेस टेस्ट (Trier Social Stress Test) दिया गया.

नतीजा चौंकाने वाला था. दोनों समूहों की दिल की धड़कन और चिंता का स्तर तो लगभग समान रहा, लेकिन कम पानी पीने वाले समूह में कॉर्टिसोल (तनाव हार्मोन) का स्तर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया. यानी पानी की कमी से शरीर की तनाव से निपटने की क्षमता कम हो जाती है.

क्यों जरूरी है हाइड्रेशन?

यह स्टडी सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन तक सीमित नहीं है. पहले से ही कई शोध बताते हैं कि पानी की कमी का असर कई चीजों पर पड़ता है:

दिमाग और मूड: हल्की डिहाइड्रेशन भी ध्यान, याददाश्त और मूड पर असर डालती है.

लंबा स्वास्थ्य: पर्याप्त हाइड्रेशन किडनी हेल्थ, वजन नियंत्रण और क्रॉनिक डिजीज से बचाव में मदद कर सकता है.

स्ट्रेस मैनेजमेंट: यह नई रिसर्च साबित करती है कि पानी शरीर के तनाव झेलने की क्षमता को भी प्रभावित करता है.

डिहाइड्रेशन के संकेत

आपके शरीर से मिलने वाले ये संकेत बताते हैं कि पानी की कमी हो रही है:

डार्क येलो यूरीन

सिरदर्द या थकान

बार-बार प्यास लगना

ध्यान केंद्रित न कर पाना

सही तरीके से हाइड्रेट कैसे रहें?

रोजाना 2–2.5 लीटर पानी पिएं (महिलाओं के लिए 2L, पुरुषों के लिए 2.5L)

पानी एक बार में बहुत ज्यादा न गटकें, बल्कि दिनभर थोड़ा-थोड़ा पीते रहें.

फल और सब्जियां जैसे तरबूज, खीरा, संतरा और सूप भी हाइड्रेशन बढ़ाते हैं.

गर्मी, एक्सरसाइज या तनाव के समय पानी की मात्रा और बढ़ा दें.

ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा पानी भी नुकसानदायक हो सकता है.

यह रिसर्च बताती है कि कम पानी पीना सिर्फ शरीर को कमजोर नहीं करता, बल्कि आपको तनाव से भी ज्यादा प्रभावित करता है. यानी अगली बार जब आप पानी की बोतल उठाएं, तो याद रखें यह सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि आपके तनाव और मानसिक संतुलन के लिए भी जरूरी है.