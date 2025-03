Holi 2025: देश में होली की धूम, अयोध्या में लोगों ने एक-दूसरे पर गुलाल लगाकर जमकर खेली होली; देखें VIDEO

Holi 2025: देश में होली का त्योहार कल यानी 14 मार्च को मनाया जाएगा. लेकिन लोग एक दिन पहले ही होली की धूम में रंगने लगे हैं. देशभर में होली के उत्साह का माहौल है, और अयोध्या में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है. लोग एक दिन पहले ही एक-दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर होली का आनंद ले रहे हैं. इस दौरान लोग जमकर नाच रहे हैं और लोकगीतों पर थिरकते नजर आए.

अयोध्या में खासतौर पर बूढ़े, बच्चे, जवान और महिलाएं सभी एक साथ मिलकर इस पर्व का जश्न मना रहे हैं. लोकगीतों के बीच लोग एक-दूसरे को रंग लगाते हुए खुशी का इज़हार कर रहे हैं, क्योंकि होली को खुशियों का त्योहार माना जाता है, जिसमें रंग लगाना बुरा नहीं माना जाता है.

#WATCH | People applying gulal and colours on each other as they celebrate Holi in Ayodhya, Uttar Pradesh pic.twitter.com/qAgWi7GhTf

— ANI (@ANI) March 13, 2025