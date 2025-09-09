Sankashti Chaturthi Marathi Wishes: संकष्टी चतुर्थी पर ये मराठी HD Wallpapers और WhatsApp Stickers भेजकर दे शुभकामनाएं!

संकष्टी चतुर्थी विशेज (Photo: File Image)

Sankashti Chaturthi Marathi Wishes: संकष्टी चतुर्थी (Sankashti Chaturthi) अमावस्या या पूर्णिमा के बाद का चौथे दिन पड़ती है. संकष्टी का अर्थ होता है संकट और कष्ट को दूर करना या हर लेना. इसलिए इस दिन अपने सारे कष्टों से निवारण के लिए भक्त भगवान गणेश का व्रत रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं और सुबह से शाम तक व्रत रखते हैं. इस महीने विघ्नराजा संकष्टी चतुर्थी (Vighnaraja Sankashti Chaturthi) 10 सितंबर, 2025 को मनाई जाएगी. संकष्टी हर महीने कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा के बाद चौथे चंद्र दिवस (चतुर्थी) को पड़ती है. इस शुभ दिन पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है. इस दिन बाप्पा के पिता शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि संकष्टी के दिन जो भी व्रत रखेगा उसके सारे दुःख ख़त्म हो जाएंगे. यह भी पढ़ें: Sankashti Chaturthi 2025: कब है विघ्नराज संकष्टी व्रत? जानें इसकी मूल-तिथि, मुहूर्त, एवंपूजा-विधि एवं चंद्रमा दर्शन इत्यादि!

हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है. जो लोग सच्चे मन से संकष्टी का व्रत रखते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं. कोई भी कार्य करने से पहले 'ॐ गणेशाय नमः' जाप किया जाता है. भगवान् गणेश को प्रथम पूजनीय कहा जाता है. किसी भी देवता की पूजा से पहले गणेश का नाम लिया जाता है और अगर उनका नाम नहीं लिया जाता तो पूजा सफल नहीं होती. गणपति बाप्पा को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के सारे विघ्न हर लेते हैं. इस विघ्नराजा संकष्टी चतुर्थी पर हम ले आये हैं कुछ ग्रीटिंग्स और विशेज जिन्हें भेजकर आप शुभकामनाएं दे सकते हैं.

रम्य ते रूप सगुण साकार,

मनी दाटे भाव पाहता क्षणभर

अंतरंगी भरूनी येत असे गहिवर,

विघ्न नष्ट व्हावे पूजता गजेंद्र विघ्नेश्वर

संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा!

संकष्टी चतुर्थी (Photo: File Image)

गजानन तू गणनायक असा विघ्नहर्ता

तू विघ्नविनाशक तूच भरलास त्रिभुवनी

अन् उरसी तूच ठायी ठायी

जन्मची ऐसे हजारो व्हावे,

ठेविण्या मस्तक तूज पायी

गणपती बाप्पा मोरया!

संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा!

संकष्टी चतुर्थी 2025 (Photo: File Image)

वंदितो तुज चरण आर्जव करतो गणराया

वरदहस्त असूद्या माथी

राहूद्या सदैव छत्रछाया

गणपती बाप्पा मोरया

संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा!

विघ्नराजा संकष्टी चतुर्थी (Photo: File Image)

आपणा सर्वांना सुख, समृद्धी व यशप्राप्तीसाठी

आशीर्वाद देवो, अशी त्याच्या चरणी प्रार्थना…

गणपती बाप्पा मोरया!!

संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा!

संकष्टी (Photo: File Image)

तुमच्या मनातील सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत,

सर्वांना सुख, समृद्धी, ऐश्वर्य, शांती, आरोग्य लाभो

हीच बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना…

संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

विघ्नराजा संकष्टी चतुर्थी 2025 (Photo: File Image)

सकाळ हसरी असावी,

बाप्पााच्या मूर्ती नजरेसमोर असावी

मुखी असावे बाप्पाचे नाव,

सोपे होईल सर्व काम

संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

संकष्टी चतुर्थी मराठी विशेज (Photo: File Image)

विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के दौरान, भक्त मोदक, फल, दूध और अन्य व्रत के व्यंजन तैयार करते हैं. मोदक भगवान गणेश की पसंदीदा मिठाई है और अक्सर पूजा के दौरान इसका भोग लगाया जाता है. व्रत तोड़ने के बाद इन खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है.