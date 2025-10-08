October Sankashti Chaturthi Chandrodaya Time: अक्टूबर संकष्टी चतुर्थी पर कब होगा चंद्रोदय, जानें सही समय और पूजा विधि

संकष्टी चतुर्थी विशेज (Photo: File Image)

October Sankashti Chaturthi Chandrodaya Time: संकष्टी चतुर्थी (Sankashti Chaturthi) भगवान गणेश (Bhagwan Ganesh) को समर्पित एक दिन है. गणपति बप्पा (Ganpati Bappa) के भक्तों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है. मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अक्टूबर मास की संकष्टी चतुर्थी कब है? तो हम आपको बता दें कि अक्टूबर 2025 में, संकष्टी चतुर्थी शुक्रवार, 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी और चंद्रोदय रात्रि 8:53 बजे होगा. संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ती है और श्री गणेश की पूजा के लिए इसे अत्यंत शुभ माना जाता है. गणपति के उपासकों के लिए इस दिन व्रत और पूजा अनुष्ठान करना महत्वपूर्ण है.

संकष्टी चतुर्थी किस तिथि को है?

10 अक्टूबर, शुक्रवार को संकष्टी चतुर्थी है.

संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि

इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें.

घर के मंदिर की सफाई करें, लाल कपड़ा बिछाएं और एक छोटी मूर्ति स्थापित करें.

व्रत का संकल्प लें और विधि-विधान से गणेश जी की पूजा और अभिषेक करें.

घी का दीपक, अगरबत्ती, अक्षत, जसवंद के फूल, दूर्वा और नैवेद्य अर्पित करें.

गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और संकष्टी व्रत कथा सुनें.

रात में चंद्रोदय (रात 8:53 बजे) के बाद आरती करें और भोजन करें.

संकष्टी चतुर्थी 2025 का चंद्रोदय समय

संकष्टी चतुर्थी (10 अक्टूबर, 2025) को चंद्रोदय का समय रात 8:53 बजे है.

संकष्टी चतुर्थी 2025 में इस दिन का महत्व

संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश के विघ्नराज स्वरूप की पूजा की जाती है. इस दिन व्रत और पूजा करने से कष्टों का नाश होता है, मन की शांति और सफलता मिलती है. कई भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और चंद्रोदय के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं.

अस्वीकरण: उपरोक्त जानकारी उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है; कृपया समय रहते अपने स्थानीय पंचांग से जांच कर लें.