Angaraki Sankashti Chaturthi 2025: अंगारी संकष्टी चतुर्थी के मौके पर दादर स्टेशन से सिद्धिविनायक मंदिर तक भक्तों के लिए मुफ्त बस और टैक्सी की सुविधा; VIDEO

Angaraki Sankashti Chaturthi 2025: आज देशभर में अंगारी संकष्टी चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है. भक्तों के लिए यात्रा को आसान बनाने और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए मंदिर ट्रस्ट और राजनीतिक दलों ने दादर रेलवे स्टेशन से सिद्धिविनायक मंदिर तक मुफ्त बस और टैक्सी की सेवा उपलब्ध कराया हैं.

दादर स्टेशन से सिद्धिविनायक मंदिर तक मुफ्त यात्रा

इस सेवा के तहत, भक्त दादर रेलवे स्टेशन से सिद्धिविनायक मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं. मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक शेड भी लगाया है, जहां भक्त आराम से कतार में खड़े हो सकते हैं और मुफ्त यात्रा सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, मंदिर परिसर में भक्तों के लिए मुफ्त चाय, स्वच्छता सेवाएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Traffic Advisory: अंगारकी संकष्टी चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर के आसपास की कई सड़कें 12 अगस्त को रहेंगी बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; चेक डिटेल्स

सिद्धिविनायक मंदिर तक मुफ्त यात्रा

Free bus and taxi ride for the devotees from Dadar railway station to Siddhivinayak temple organised by political parties on occasion of Angarki Chaturthi#siddhivinayak #dadar #ganpati #FreeBus pic.twitter.com/TgHTnAZ9al — Free Press Journal (@fpjindia) August 12, 2025

पुजा के दौरान अलग-अलग व्यवस्था

मंदिर में पूजा के दौरान भक्तों के लिए अलग-अलग कतारों का प्रबंध किया गया है, जिनमें पुरुषों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और संकटी दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. मंदिर परिसर में एम्बुलेंस, जल वितरण केंद्र, सुरक्षा व्यवस्था और सफाई सेवाओं की भी पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

लाइव दर्शन की सुविधा

अंगारी संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर, सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों के लिए लाइव दर्शन की सुविधा प्लाज्मा स्क्रीन पर उपलब्ध कराई गई है. इस दौरान भक्त बिना मंदिर में प्रवेश किए, स्क्रीन के माध्यम से भगवान गणेश के दर्शन कर सकते हैं.

अंगारी संकष्टी चतुर्थी का महत्व

अंगारी संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करके भक्त अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करते हैं। इस दिन विशेष पूजा अर्चना के माध्यम से भक्त अपने सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और उनकी हर कामना पूरी होती है.