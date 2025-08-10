Mumbai Traffic Advisory: अंगारकी संकष्टी चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर के आसपास की कई सड़कें 12 अगस्त को रहेंगी बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; चेक डिटेल्स

(Photo Credits Wikimedia Commons)

Mumbai Traffic Advisory: अंगारकी संकष्टी चतुर्थी, जो 12 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी, के अवसर पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है. इसे ध्यान में रखते हुए, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को घोषणा की कि इस पर्व के दौरान, 12 अगस्त को मंदिर के आसपास की कुछ प्रमुख सड़कें बंद रहेंगी.

सुबह 6 बजे से मध्य रात्रि तक सकें रहेंगी बंद

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने कहा, " सिद्धिविनायक मंदिर, प्रभादेवी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिससे मंदिर के आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. इसलिए, 12 अगस्त 2025 को सुबह 6 बजे से मध्य रात्रि तक अस्थायी रूप से ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए गए हैं. यह भी पढ़े: Shree Siddhivinayak Temple Live Darshan: अंगारकी संकष्टी चतुर्थी आज, घर बैठें ऐसे करें सिद्धिविनायक मंदिर से गणपति बाप्पा के लाइव दर्शन

निम्नलिखित सड़कों पर यातायात प्रभावित होगा

एस. वीर सावरकर रोड (एसवीएस रोड)

एस. के. बोले रोड

गोखले रोड (दक्षिण और उत्तर)

काकासाहेब गडगिल मार्ग

सयानी रोड

अप्पासाहेब मराठे मार्ग ये सड़कें पूरी तरह से रहेंगी

एस. के. बोले रोड: गोखले रोड और आगर बाजार जंक्शन से किसी भी वाहन का प्रवेश नहीं.

दत्ता राउल रोड और एन. एम. काले रोड: गोखले रोड से वाहनों का प्रवेश बंद.

एसवीएस रोड (सिद्धिविनायक मंदिर जंक्शन से एस. के. बोले रोड तक): सभी वाहनों के लिए पूरी तरह बंद.

लेनिनग्राद चौक से सयानी रोड पर शंकर घनकर मार्ग की ओर दायां मोड़: बंद रहेगा.

रविंद्रनाथ नाट्य मंदिर से बायां मोड़: भी बंद रहेगा. आवश्यकतानुसार आसपास रहें वाले लोगों जानें की होगी अनुमति

पुलिस ने स्पष्ट किया कि सिद्धिविनायक मंदिर के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों को आवश्यकतानुसार उनके घरों तक पहुंच की अनुमति दी जाएगी. वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, साइनबोर्ड का पालन करें और देरी या भ्रम से बचने के लिए ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.