Karwa Chauth 2025 Messages: हैप्पी करवा चौथ! सखी-सहेलियों संग शेयर करें ये हिंदी Shayaris, WhatsApp Wishes और GIF Greetings

करवा चौथ 2025 (Photo Credits: File Image)

Karwa Chauth 2025 Messages In Hindi: अखंड सौभाग्य की कामना से सुहागन महिलाएं (Married Women) साल भर में कई व्रत करती हैं, ताकि उनके पति को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान मिल सके. पति की लंबी उम्र के लिए किए जाने वाले तमाम व्रतों में करवा चौथ व्रत (Karwa Chauth Vrat) का विशेष महत्व बताया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना से करवा चौथ (Karwa Chauth) का व्रत करती हैं. इस साल 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है. करवा चौथ का व्रत रखने से पहले महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर सरगी खाती हैं, फिर इस व्रत की शुरुआत होती है. महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी रचाती हैं और सोलह श्रृंगार करके सज-संवरकर पूजा करती हैं.

करवा चौथ के दिन महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रखकर सोलह श्रृंगार करके विधि-विधान से पूजा करती हैं. इस दौरान करवा चौथ की कथा सुनी या पढ़ी जाती है, फिर रात में चंद्रोदय के बाद चांद का दीदार करके महिलाएं अपना व्रत पूर्ण करती हैं. इस बेहद खास अवसर पर आप अपनी सखी-सहेलियों के साथ इन हिंदी मैसेजेस, शायरी, वॉट्सऐप विशेज और ग्रीटिंग्स को शेयर करके हैप्पी करवा चौथ कह सकती हैं.

1- सुख-दुःख में हम-तुम,

हर पल साथ निभाएंगे,

एक जन्म नहीं सातों जन्म,

पति-पत्नी बन आएंगे.

हैप्पी करवा चौथ

करवा चौथ 2025 (Photo Credits: File Image)

2- सात जन्म का साथ मिले,

ऐसा जीवन मुझे खास मिले,

ना हो कोई ख्वाइश मेरी,

बस जब तुझे याद कंरू,

तू मेरे पास मिले.

हैप्पी करवा चौथ

करवा चौथ 2025 (Photo Credits: File Image)

3- व्रत रखा है मैंने,

बस एक प्यारी सी ख्वाहिश के साथ,

हो लंबी उम्र तुम्हारी और,

हर जन्म मिले हमें एक-दूसरे का साथ.

हैप्पी करवा चौथ

करवा चौथ 2025 (Photo Credits: File Image)

4- हमें आपकी एक झलक मिल जाए,

तो ये व्रत सफल हो जाए,

हम बैठे हैं आपके इंतजार में,

आप आएं तो यह व्रत पूरा हो जाए.

हैप्पी करवा चौथ

करवा चौथ 2025 (Photo Credits: File Image)

5- चांद में दिखती है,

मुझे मेरे पिया की सूरत,

चांद संग चांदनी सी है,

मुझे भी उनकी जरूरत.

हैप्पी करवा चौथ

करवा चौथ 2025 (Photo Credits: File Image)

मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य और खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है. अगर कोई नवविवाहिता शादी के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही है तो वो अपनी शादी का जोड़ा पूजा के लिए पहन सकती है. इस दिन सुबह स्नान के बाद लाल या गुलाबी रगं के कपड़े पहनने चाहिए, फिर शाम को सोलह श्रृंगार करके विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. करवा चौथ व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर चलनी के ओट से चांद का दीदार करके अपने पति का चेहरा देखना चाहिए, उसके बाद पति के हाथों से जल पीकर अपना व्रत खोलना चाहिए.