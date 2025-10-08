Indian Air Force Day 2025 Messages: हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे! इन हिंदी Quotes, WhatsApp Wishes, GIF Greetings को भेजकर दें बधाई

भारतीय वायु सेना दिवस 2025 (Photo Credits: File Image)

Indian Air Force Day 2025 Messages in Hindi: हर साल भारतीय वायु सेना यानी इंडियन एयरफोर्स डे (Indian Air Force Day) 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस साल भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है. सन 1932 में इसी दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश सेना की एक सहायक सेना के रूप में की गई थी. उस दौरान यह विमानों और कर्मियों का एक छोटा सा दल था, जो रॉयल एयरफोर्स की सहायता करता था. इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय वायु सेना सदियों से दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु सेनाओं में से एक के रूप में उभरी है, जो सैन्य अभियानों के साथ-साथ मानवीय मिशनों के संचालन में एक मजबूत उपकरण के तौर पर उभरी है. यह दिन भारत की संप्रभुता की रक्षा करने वाले भारतीय वायु सेना कर्मियों की निष्ठा और वीरता का उत्सव है. इस खास अवसर पर परेड, एयर शो और प्रदर्शनियों समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.

भारतीय वायु सेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम युवा भारतीयों को वायु सेना का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आती है. इंडियन एयर फोर्स डे की स्थापना दिवस के जश्न को मनाने के लिए आप इस खास अवसर पर इन हिंदी मैसेजेस, कोट्स, वॉट्सऐप विशेज, जीआईएफ ग्रीटिंग्स को दोस्तों-रिश्तेदारों संग शेयर कर सकते हैं.

1- पंख उनकी जरूरत नहीं,

वो लोग जज़्बे से हवाओं में हैं,

इश्क़ किया देश की मिट्टी से,

ज़िन्दगी सुपुर्द देश की वफाओं में हैं.

हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे

2- हमारी भारतीय वायु सेना को

एक बड़ा सलाम क्योंकि

वे हमेशा राष्ट्र के लिए

राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं…

हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे

3- हम भाग्यशाली हैं कि

हमें ऐसे असली नायकों के देश में जन्म मिला है

जो हमारी रक्षा और हमें सुरक्षित रखने के लिए

हमेशा मौजूद रहते हैं...

हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे

4- वे ही हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि

हम अपने सिर पर मुक्त आसमान और

अपने पैरों के नीचे मुक्त भूमि के साथ जागें...

हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे

5- भारतीय वायु सेना दिवस के अवसर पर,

आइए हम इन सुपरहीरो से प्रेरणा लें

जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं…

हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे

गौरतलब है कि भारत की आजादी के बाद सन 1947 में आईएएफ का बड़े स्तर पर पुनर्गठन किया गया. उस समय इसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 14,000 रह गई थी, क्योंकि विभाजन के दौरान आएएफ की कई इकाइयां पाकिस्तान में चली गईं. इसके बाद ही आईएएफ को भारतीय वायु सेना कहा जाना लगे. इस साल यानी 93वें वायु सेना दिवस समारोह में तीनो सेना प्रमुख शामिल होंगे, साथ ही एमआई-17 हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर फ्लाई पास्ट किया जाएगा. इसके साथ ही इस दिन राफेल और Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल प्रणाली और अन्य हथियारों की प्रदर्शनी की आयोजित की जा रही है.