Haryana Foundation Day 2025 Wishes: हरियाणा दिवस के इन हिंदी WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

हरियाणा दिवस 2025 (Photo Credits: File Image)

Haryana Foundation Day 2025 Wishes: हर साल 1 नवंबर को हरियाणा दिवस (Haryana Foundation Day) का जश्न मनाया जाता है. हरियाणा (Haryana) राज्य के गठन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस दिवस पर राज्य में क्षेत्रीय अवकाश होता है. दरअसल, अप्रैल 1966 में भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया, जिसे पूर्वी पंजाब का सर्वेक्षण करने और नवगठित हरियाणा राज्य में उसके समावेश के संबंध में फैसला लेने का कार्य सौंपा गया. मई में पेश की गई उनकी रिपोर्ट में उनकी अधिकांश सिफारिशों को लागू किया गया. हालांकि चंडीगढ़ शहर को हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया. इस दिवस को सन 1966 के उस ऐतिहासिक क्षण की याद में मनाया जाता है, जब हरियाणा आधिकारिक तौर पर पंजाब से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था. हरियाणा दिवस पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जीवंत गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जो पूरे राज्य को इस जश्न के लिए एक साथ लेकर आता है.

करीब ढाई करोड़ की आबादी वाला यह राज्य हरियाणा दिवस को जीवंत और जोशपूर्ण समारोहों के साथ मनाता है. सड़कें उत्साह से भर जाती हैं और साइकिल रेस और पैदल दौड़ जैसे आयोजन होते हैं. इसी दिन पर्यटन केंद्रों में एक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, साथ ही रक्तदान अभियान, लाइव संगीत कार्यक्रम समेत कई भव्य आयोजन किए जाते हैं. ऐसे में इस खास अवसर पर आप इन हिंदी विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, कोट्स, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- ‘हरे-भरे खेतों से लेकर युद्ध के मैदानों तक, हरियाणा हर जगह चमकता है.’

हरियाणा दिवस 2025 (Photo Credits: File Image)

2- ‘हरियाणा सिर्फ़ एक राज्य नहीं है; यह शक्ति, सादगी और सफलता की भावना है.’

हरियाणा दिवस 2025 (Photo Credits: File Image)

3- ‘हरियाणा दिवस पर, आइए उन किसानों, सैनिकों और मज़दूरों को सलाम करें जो इस धरती को गौरवान्वित करते हैं.’

हरियाणा दिवस 2025 (Photo Credits: File Image)

4- ‘हरियाणा, जहां हर सूर्योदय कड़ी मेहनत से शुरू होता है और हर सूर्यास्त गर्व के साथ समाप्त होता है.’

हरियाणा दिवस 2025 (Photo Credits: File Image)

5- ‘हृदय में वीरता, कर्मों में ईमानदारी, यही हरियाणा का सिद्धांत है.’

हरियाणा दिवस 2025 (Photo Credits: File Image)

गौरतलब है कि हरियाणा दिवस, एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे हर साल 1 नवंबर को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. इस दिन साइकिल रैलियों और चंडीगढ़ से पंचकूला शहर तक रैली-सह-दौड़ सहित कई रोमांचक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इस उत्सव में राज्य भर के पर्यटन परिसरों में आयोजित होने वाला एक खाद्य उत्सव, पकवान प्रतियोगिता भी शामिल है. इसके अतिरिक्त, रक्तदान शिविर और रन फॉर फन जैसे कार्यक्रम इस दिन के महत्व को और बढ़ा देते हैं. हरियाणा दिवस की रौनक बढ़ाने के लिए, हरियाणा के विभिन्न शहरों में शाम को संगीतमय प्रस्तुतियां आयोजित की जाती हैं.