Gujarati New Year 2025 Messages: गुजराती नव वर्ष के इन हिंदी Quotes, WhatsApp Wishes, Facebook Greetings को भेजकर दें शुभकामनाएं

Gujarati New Year 2025 Messages in Hindi: गुजराती नव वर्ष (Gujaratu New Year), गुजराती समुदाय का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे बेस्टु वरस या नूतन वर्ष के रूप में जाना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गुजराती नव वर्ष की शुरुआत होती है. इस साल 22 अक्टूबर 2025 को गुजराती नव वर्ष यानी गुजराती न्यू ईयर मनाया जा रहा है. गुजराती नव वर्ष विक्रम संवत कैलेंडर पर आधारित है, जिसकी शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य ने की थी. यह कैलेंडर 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ माना जाता है. गुजरात में इस दिन को नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह व्यापार, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है. विक्रम संवत को सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में शुरू किया था. यह कैलेंडर चंद्र-सौर गणना पर आधारित है और गुजराती समुदाय में व्यापक रूप से स्वीकार्य है.
गुजरात में गुजराती नव वर्ष का यह दिन व्यापारियों और किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फसल कटाई के मौसम और वित्तीय वर्ष की शुरुआत का समय होता है. कुछ मान्यताओं के अनुसार, यह दिन भगवान राम के अयोध्या लौटने और उनके राज्याभिषेक से जुड़ा है, जो धार्मिकता और समृद्धि का प्रतीक है. इस अवसर पर आप इन हिंदी मैसेजेस, कोट्स, वॉट्सऐप विशेज, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए गुजराती नव वर्ष की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
गुजराती नव वर्ष न केवल धार्मिक, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है. यह पर्व नई शुरुआत, समृद्धि और सामुदायिक एकता का प्रतीक है. यह दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है. गुजराती व्यापारी समुदाय के लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. इस दिन नए बही-खाते (लेखा-जोखा) शुरू किए जाते हैं और व्यापार में वृद्धि की कामना की जाती है. कई लोग इस दिन नए निवेश, व्यवसाय शुरू करने या वित्तीय योजनाएं बनाने के लिए शुभ मानते हैं. साथ ही लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से मिलने जाते हैं और ‘साल मुबारक’ कहकर शुभकामनाएं देते हैं.