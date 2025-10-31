Chhattisgarh Formation Day 2025 Quotes: छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ पर अपनों को ये प्रेरक कोट्स भेजकर इस दिवस को सेलिब्रेट करें!

Chhattisgarh Formation Day 2025 Quotes: प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस (Chhattisgarh Formation Day) मनाया जाता है, इसे छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) गठन दिवस के नाम से भी जाना जाता है. गौरतलब है कि साल 2000 में इसी दिन छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया, कहने का आशय इसी दिन छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान बनीं, हालांकि छत्तीसगढ़ की सदियों पुराना अपना अस्तित्व, अपनी परंपरा और संस्कृति है. छत्तीसगढ़ का पौराणिक नाम कौशल राज्य (श्री राम की मां कौशल्या का मायका) है. यह प्रदेश गुरु घासीदास और वीर नारायण सिंह जैसी तमाम ऐतिहासिक हस्तियों, महानदी घाटी, चित्रकोट जलप्रपात जैसे असंख्य प्राकृतिक सौंदर्य एवं जीवंत संस्कृतियों एवं आदिवासी विरासत से सम्पन्न प्रदेश है, यहां के लोग अत्यंत मेहनतकश, ईमानदार और जमीन से जुड़े हैं. इस अवसर पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेलों औऱ उत्सवों का आयोजन किया जाता है.
छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर कुछ प्रेरक कोट्स
1- ‘छत्तीसगढ़ की महान जनता की जय हो.’
- भारत के राष्ट्रपति की वेबसाइट
2- ‘छत्तीसगढ़- संस्कृति, प्रकृति और सद्भाव की भूमि!’
3- ‘भारत की धड़कन को महसूस करना है तो छत्तीसगढ़ जरूर जाएं!’
4- ‘आइए छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और कला को सजाएं और इसके स्थापना दिवस पर इसके गौरव का जश्न मनाएं.’
5- ‘आप सभी को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस एक क्षेत्रीय अवसर है जो उस तिथि की याद दिलाता है, जब भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2000 में इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था. छत्तीसगढ़ राज्योत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में एक सार्वजनिक अवकाश है और इसे राज्य के लोगों द्वारा बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है. छत्तीसगढ़ राज्योत्सव राजधानी रायपुर के साथ-साथ राज्य के अन्य जिलों और कस्बों में भी पांच दिनों तक मनाया जाता है.