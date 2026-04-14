Baisakhi 2026 Messages: बैसाखी के इन शानदार हिंदी WhatsApp Wishes, Shayaris, Facebook Greetings के जरिए दोस्तों-रिश्तेदारों को दें पर्व की शुभकामनाएं

Baisakhi 2026 Messages in Hindi: उत्तर भारत (North India), विशेषकर पंजाब और हरियाणा (Punjab and Haryana) में खुशहाली और समृद्धि का पर्व 'बैसाखी' (Baisakhi) इस साल 14 अप्रैल 2026 को मनाया जा रहा है. किसानों के इस प्रमुख त्योहार को सिख और पंजाबी समुदाय के लोग नए साल के रूप में मनाते हैं. ज्योतिषीय दृष्टि से इस दिन सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे 'मेष संक्रांति' (Mesha Sankranti) कहा जाता है और इसी दिन से सौर नववर्ष का प्रारंभ होता है.
बैसाखी का पर्व सिख धर्म में गहरा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है. साल 1699 में इसी दिन सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी ने 'खालसा पंथ' की स्थापना की थी. उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त कर समाज को एकता और समानता का संदेश दिया था. यही कारण है कि यह दिन सिखों के लिए एक नई शुरुआत और धार्मिक सिद्धांतों के पालन का प्रतीक है.
अप्रैल का महीना किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय रबी की फसल, विशेषकर गेहूं, कटकर तैयार हो जाती है. नई फसल के आने की खुशी में किसान अनाज की पूजा करते हैं और ईश्वर व प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. पंजाब के खेतों में चारों ओर उल्लास का माहौल रहता है और लोग पारंपरिक संगीत व नृत्य के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं.
उत्तर भारत में बैसाखी के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. यह दिन न केवल नई फसल की खुशी का प्रतीक है, बल्कि सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना और सौर नववर्ष की शुरुआत का भी गवाह है. ऐसे में इस डिजिटल युग में आप इन शानदार हिंदी मैसेजेस, वॉट्सऐप विशेज, शायरी, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को बैसाखी की प्यार भरी शुभकामनाएं दे सकते हैं.
गौरतलब है कि बैसाखी के अवसर पर गुरुद्वारों को विशेष रूप से सजाया जाता है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में मत्था टेकने पहुंचते हैं. कई स्थानों पर भव्य मेलों और 'नगर कीर्तन' का आयोजन किया जाता है. पारंपरिक नृत्य जैसे 'भांगड़ा' और 'गिद्दा' इस उत्सव की जान होते हैं, जो सामाजिक एकता और भाईचारे को प्रदर्शित करते हैं. बैसाखी का यह पर्व न केवल पुरानी यादों को संजोने का है, बल्कि जीवन के नए चक्र के स्वागत और सामूहिक प्रगति का भी संकल्प है.