Ahoi Ashtami 2025 Wishes: अहोई अष्टमी के इन हिंदी WhatsApp Messages, Facebook Greetings, Quotes के जरिए प्रियजनों को दें शुभकामनाएं

Ahoi Ashtami 2025 Wishes in Hindi: अखंड सौभाग्य के पर्व करवा चौथ (Karwa Chauth) को मनाए जाने के बाद कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी (Ahoi Ashtami) का व्रत किया जाता है. इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत करती हैं और अपने बच्चों की अच्छी सेहत की कामना से अहोई माता की पूजा-अर्चना करती हैं. इस साल उदयातिथि के अनुसार, 13 अक्टूबर 2025 को अहोई अष्टमी का व्रत किया जा रहा है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी महिला व्रत रखकर विधि-विधान से अहोई अष्टमी का पूजन करती हैं, उनपर अहोई माता प्रसन्न होती हैं और संतान से संबंधित उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं. इस व्रत में तारों का विशेष महत्व होता है, ऐसी मान्यता है कि जब आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं, तब महिलाएं उन्हें अर्घ्य देकर अपना व्रत पूर्ण करती हैं.
अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखकर महिलाएं भगवान शिव-माता पार्वती, भगवान गणेश और अहोई माता की पूजा करती है. इसके बाद रात में तारों को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है, साथ ही शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता है. ऐसे में आप भी इस अवसर पर अहोई अष्टमी के इन हिंदी विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स, कोट्स प्रियजनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.
अहोई अष्टमी के दिन सुबह ही स्नान कर लें और माताएं कोरे वस्त्रों को धारण करें. इसके बाद घर में पूजा स्थल पर गंगाजल का छिड़काव करें और दीवार पर कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बना लें, फिर अहोई माता के समक्ष दीपक जलाकर उन्हें फूल, फल और मिठाई अर्पित करें. पूजन के दौरान अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए कामना करें, साथ ही घर पर बने पकवानों का भोग माता को लगाएं. रात में जब आसमान में तारे दिखाई देने लगे तब उन्हें अर्घ्य दें और आखिर में घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर व्रत का पारण करें.