Bank Holidays November 2025: नवंबर माह में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक! देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी बैंक अवकाश की पूरी सूची!

   अक्टूबर 2025 की तरह नवंबर माह में भी बैंकों में खासी छुट्टियां रहने वाली हैं. दूसरे और चौथे शनिवार तथा रविवारीय अवकाशों के अलावा विभिन्न राज्यों में स्थानीय अवसरों पर 12 दिन बैंक बंद रहेंगे. विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा, जब गुरुनानक जयंती भी पड़ रही है, लगभग संपूर्ण भारत में बैंक बंद रहेंगे, जिसके तहत बैंकों में भौतिक कार्य सम्पन्न नहीं होंगे, लेकिन इस दौरान भी ऑनलाइन बैंकिंग कार्य जारी रहेंगे. यह भी पढ़ें : Chhath Puja 2025 Calendar: कब है खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

  अगर आप नवंबर 2025 में बैंक से जुड़ा कोई भौतिक कार्य की योजना बना रहे हैंतो यहां प्रकाशित बैंक अवकाश की सूची आपका उचित मार्गदर्शन कर सकती है. जानें नवंबर माह 2025 के बैंक अवकाशों की पूरी सूची..

तारीख एवं दिन                 किस उपलक्ष्य में                           कहां-कहां

01 नवंबर 2025,  शनिवार   कन्नड़ राज्योत्सव, हरियाणा दिवस, कूट        कर्नाटक, हरियाणा, मणिपुर

02 नवंबर 2025, रविवार   साप्ताहिक अवकाश                         संपूर्ण भारत में

05 नवंबर 2025बुधवार  गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली  लगभग संपूर्ण भारत में

07 नवंबर 2025, शुक्रवार   वागला महोत्सव                           मेघालय

08 नवंबर 2025, शनिवार   दूसरा शनिवार                               संपूर्ण भारत में

09 नवंबर 2025, रविवार    साप्ताहिक अवकाश                          संपूर्ण भारत में

11 नवंबर 2025, मंगलवार   ल्हाबाद दुचेन                               सिक्किम

16 नवंबर 2025, रविवार    साप्ताहिक अवकाश                           संपूर्ण भारत में

22 नवंबर 2025, शनिवार   चौथा शनिवार                               संपूर्ण भारत में

23 नवंबर 2025, रविवार   साप्ताहिक अवकाश                           संपूर्ण भारत में

25 नवंबर 2025, मंगलवार  गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस                   पंजाब  

30 नवंबर 2025, रविवार   साप्ताहिक अवकाश                           संपूर्ण भारत में 