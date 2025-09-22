Muzaffarnagar: लापरवाही ने ली जान! युवक ने सांप को बिना किसी सुरक्षा के पकड़ा, फिर डसने से हुई मौत, मुजफ्फरनगर से VIDEO आया सामने
Credit-(X,@jmdnewsflash)

मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सांप निकलने की कई घटनाएं सामने आने लगी है और सांप के काटने से लोगों की मौत के मामले भी कई मामले सामने आएं है. ऐसी ही एक घटना मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) से सामने आई है.जहांपर एक युवक ने जहरीले सांप को पकड़ने की कोशिश की और वह भी बिना सुरक्षा साधनों के, इस दौरान लोग उसका वीडियो (Video) बनाते रहे और युवक सांप को हाथों से पकड़कर उसके साथ खेलता रहा. इस दौरान उसने सांप को गले में भी लटकाया. इस दौरान कई बार सांप ने उसे काटा. लेकिन उसने इसकी फ़िक्र नहीं की और जिसके कारण उसकी मौत हो गई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @jmdnewsflash नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Indore: रेस्क्यू करने गए कांस्टेबल को कोबरा सांप ने काटा, इलाज के दौरान हुई मौत, मध्य प्रदेश के इंदौर का वीडियो आया सामने; VIDEO

सांप के काटने से युवक की मौत

कैसे हुई पूरी घटना?

जानकारी के मुताबिक़ यह घटना 20 सितंबर 2025 को भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में हुई. बताया जा रहा है कि युवक को घर से सांप पकड़ने के लिए पैसे देने की बात कही गई थी. मृतक की पहचान मोहित के रूप में हुई है, जो गोग्गा जाहिरवीर मोहल्ला का रहने वाला था और मज़दूरी करता था.वह मंगले प्रजापति के घर सांप (Snake) पकड़ने गया था. इस दौरान उसने सांप को थैले में डालने की कोशिश की, लेकिन अचानक सांप ने उसे काट लिया.सांप के काटने के बाद मोहित को तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया.डॉक्टरों ने इलाज शुरू करने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस घटना का एक वीडियो (Video) भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें मोहित को सांप पकड़ने और थैले में डालने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है. इसी दौरान उसका नियंत्रण सांप पर से हट गया और उसने उसे डस लिया.

परिवार ने लगाया आरोप

मोहित के चचेरे भाई का आरोप है कि मंगले प्रजापति और उनके परिवार ने मोहित को पैसों का लालच देकर सांप पकड़ने को कहा था. परिवार ने उन्हें ही युवक की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस (Police) से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

 