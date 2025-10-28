Viral Video: 'मैं पुलिस में हूं, अभी फोन लगाऊंगी तो सभी हिल जाओगे.. सीट एक्सचेंज को लेकर ट्रेन में महिला ने टीटीई से किया विवाद

The woman had an argument with the TTE (Credit-@nedricknews)

Viral Video: बिना टिकट ट्रेन के स्लीपर कोच में चढ़कर और इसके बाद टिकट मांगने पर टीटीई (TTE) के साथ विवाद करने की घटनाएं आएं दिन सामने आ रही है. इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा अव्वल है. पिछले एक महीने में ऐसे कई वीडियो सामने आएं है. अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है. इसमें महिला स्लीपर कोच में बैठती है और पैसेंजर और टीटीई से सीट एक्सचेंज करने को लेकर विवाद कर रही होती है. इस दौरान महिला कहती है ,' महिला पैसेंजर से कहती है ,' चुप रहो यार, दिमाग खराब कर रखा है फालतू का. इसके बाद महिला पैसेंजर को कहती है की.कितनी हैसियत है.इसपर टीटीई कहता है ,' अरे मैडम आपकी तो गाड़ी खरीदने की हैसियत है. इसके बाद महिला कहती है ,'मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं.

इसके बाद महिला कहती है की ,' मैं पुलिस में हूं, डीआरएम से लेकर तक मेरी पहचान है,अभी फोन लगाऊंगी तो हिल जाओगे सभी. इसके बाद टीटीई कहता है ,' लगा लीजिए आप फोन. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Viral Video: एसी डिब्बे में बिना टिकट यात्रा कर रही महिला टीचर ने टीसी को दिखाया एटीट्यूड, टिकट मांगने काटा बवाल

महिला ने किया टीटीई से विवाद

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ महिला के साथ उनके बच्चे थे और महिला दुसरे यात्री से सीट एक्सचेंज करवाना चाहती थी. इसके बाद महिला का इस पैसेंजर और टीटीई के साथ विवाद हुआ. इस दौरान काफी देर तक महिला और टीटीई के बीच विवाद हुआ. ये किस ट्रेन का और किस शहर का वीडियो है.इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है.

लगातार वीडियो आ रहे है सामने

पिछले कई महीनों में ट्रेन के टीटीई के साथ विवाद के साथ वीडियो (Video) सामने आएं है. पटना से एक महिला टीचर का टीटीई के साथ विवाद का वीडियो सामने आया था. इसके बाद एक दुसरे वीडियो में महिलाओं ने टीटीई पर गर्म चाय फेंक दी थी. इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है.