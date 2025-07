Facts Check: क्या 2026 तक बंद हो जाएंगे 500 रुपये के नोट? जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई

PIB Fact Check Has Said That The Viral Message About Demonetisation Of Rs 500 Notes Is Completely False And Misleading.

सोशल मीडिया और खासकर व्हाट्सएप (WhatsApp) पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है. कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मार्च 2026 तक 500 रुपये के नोट बंद करने जा रहा है. मैसेज में आगे यह भी लिखा है, कि आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है, कि वह अपने एटीएम (ATM) से धीरे-धीरे 500 रुपये के नोट देना बंद कर दें और इसकी जगह सिर्फ 100 और 200 रुपये के नोट ही ग्राहकों को दें.

इस वीडियो को हजारों कई बार फॉरवर्ड किया जा चुका है, और इसके चलते आम लोगों के बीच कन्फ्यूजन और घबराहट बढ़ गई है. मैसेज में यहां तक कहा गया है, कि लोग अभी से अपने पास मौजूद 500 रुपये के नोट को ‘लिक्विडेट’ (Liquidate) यानी खर्च करना या बदलना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में यह नोट चलन से बाहर हो जाएगा.

पीआईबी फैक्ट चेक ने किया दावे को खारिज

इस वायरल दावे पर अब सरकार की ओर से भी जवाब आ गया है. रिपोर्ट के आ अनुसार, पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने इस वीडियो को पूरी तरह से झूठा और गुमराह करने वाला बताया है. पीआईबी ने साफ कहा कि आरबीआई ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, और 500 रुपये का नोट पूरी तरह से वैध और चलन में है.

पीआईबी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, ‘ऐसी फर्जी खबरों पर भरोसा न करें. किसी भी सूचना को शेयर या फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता सरकारी स्रोतों से जरूर जांचें.’

Is the ₹500 note set to be phased out by 2026? 🤔

A #YouTube video on the YT Channel 'CAPITAL TV' (capitaltvind) falsely claims that the RBI will discontinue the circulation of ₹500 notes by March 2026.#PIBFactCheck

✔️@RBI has made NO such announcement.

✔️₹500 notes have… pic.twitter.com/NeJdcc72z2

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 3, 2025