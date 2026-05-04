Who Will Win West Bengal Election 2026? कौन बनाएगा सरकार, जानें बीजेपी और टीएमसी कितनी सीटों पर आगे

West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के ताजा रुझानों में राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए बढ़त बना ली है. Election Commission of India (भारतीय निर्वाचन आयोग) के आंकड़ों के अनुसार 4 मई की दोपहर तक बीजेपी 178 सीटों पर आगे चल रही है, जो 294 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी 148 के आंकड़े से काफी ज्यादा है. West Bengal Election Result 2026 Live Update: कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं आए नजर, लगाए 'जय श्रीराम' के नारे; देखें वीडियो

वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress), जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) कर रही हैं, 92 सीटों पर पीछे चल रही है. यह 2021 की बड़ी जीत के मुकाबले बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

BJP leads on 178 seats in West Bengal (Photo Credits: results.eci.gov.in)

पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026 में स्पष्ट रुझान

सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना में शुरुआती दौर में मुकाबला कांटे का नजर आया, लेकिन दोपहर तक बीजेपी ने कई अहम क्षेत्रों में बढ़त बना ली. खासकर उत्तर बंगाल और जंगलमहल इलाके में पार्टी को मजबूत समर्थन मिला है. इसके साथ ही दक्षिण बंगाल के कुछ पारंपरिक तृणमूल गढ़ों में भी बीजेपी ने बढ़त बनाकर अपनी पकड़ मजबूत की है.

चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार अभी कई राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन 170 से ज्यादा सीटों पर लगातार बढ़त यह संकेत देती है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की संभावना मजबूत हो गई है. हालांकि पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं से अंतिम नतीजों का इंतजार करने को कहा है.

टीएमसी के गढ़ों पर दबाव

तृणमूल कांग्रेस, जो पिछले 15 वर्षों से सत्ता में है, इस बार एंटी-इनकंबेंसी का सामना करती नजर आ रही है. शुरुआती रुझानों में कई बड़े नेता अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं.

भवानीपुर सीट पर मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ समय के लिए बढ़त बनाई थी, लेकिन अंतर काफी कम बना हुआ है. पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि कई सीटों पर बढ़त का अंतर 2,000 वोटों से भी कम है और अंतिम राउंड की गिनती में स्थिति बदल सकती है.

इतिहास और बहुमत का गणित

इस बार चुनाव में लगभग 93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा में से एक है. 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में हुए मतदान के बाद आज मतगणना हो रही है.

यदि मौजूदा रुझान बरकरार रहते हैं, तो यह पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा में बहुमत हासिल करेगी. 148 सीटों के बहुमत के मुकाबले 178 सीटों पर बढ़त पार्टी को स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में ला सकती है. फिलहाल सभी की नजरें अंतिम नतीजों पर टिकी हुई हैं, जो शाम तक स्पष्ट हो सकते हैं.