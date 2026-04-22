West Bengal Assembly Election 2026: पहले चरण का मतदान कल, जानें कैसे चेक करें अपना नाम और पोलिंग बूथ

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (Photo Credits: LatestLY)

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी विधानसभा चुनाव 2026 (Assembly Elections 2026) के पहले चरण का मतदान (First Phase of Voting) कल, गुरुवार यानी 23 अप्रैल को होने जा रहा है. इस चरण में उत्तर बंगाल (North Bengal) और दक्षिण बंगाल (South Bengal) के कुछ हिस्सों सहित कुल 152 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे. राज्य में चुनाव दो चरणों (23 अप्रैल और 29 अप्रैल) में संपन्न होंगे, जबकि मतों की गिनती 4 मई को होगी. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने पारदर्शी और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं. यह भी पढ़ें: West Bengal Assembly Election 2026: PM मोदी का TMC पर बड़ा आरोप, कहा- 15 साल में इस सरकार ने भय और भ्रष्टाचार से हर परिवार को किया भयभीत; VIDEO

पहले चरण में वोट कैसे दें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

समय और स्थान: 23 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचें.

23 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचें. पहचान पत्र: अपना वोटर आईडी कार्ड (EPIC) साथ रखें। यदि यह नहीं है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे 12 वैकल्पिक सरकारी आईडी का उपयोग किया जा सकता है.

अपना वोटर आईडी कार्ड (EPIC) साथ रखें। यदि यह नहीं है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे 12 वैकल्पिक सरकारी आईडी का उपयोग किया जा सकता है. सत्यापन: मतदान अधिकारी आपकी पहचान की पुष्टि करेंगे और आपकी उंगली पर अमिट स्याही लगाएंगे.

मतदान अधिकारी आपकी पहचान की पुष्टि करेंगे और आपकी उंगली पर अमिट स्याही लगाएंगे. मतदान: ईवीएम (EVM) पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने वाला बटन दबाएं. पुष्टि के लिए 'बीप' की आवाज का इंतजार करें और वीवीपीएटी (VVPAT) मशीन में पर्ची देखें.

वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?

वोट डालने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। आप इसे दो तरीकों से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:

1. चुनाव आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) के माध्यम से:

पोर्टल पर जाएं और 'Search in Electoral Roll' पर क्लिक करें.

आप अपने विवरण (नाम, पिता का नाम आदि), EPIC नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए खोज सकते हैं.

कैप्चा कोड दर्ज करें और 'Search' पर क्लिक करें. विवरण दिखने पर आप मतदान के पात्र हैं.

2. वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से:

मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और 'Search Your Name' विकल्प पर जाएं.

अपना विवरण दर्ज कर तुरंत अपने नाम और भाग संख्या (Part Number) की पुष्टि करें.

ऑनलाइन वोटर स्लिप और पोलिंग स्टेशन कैसे खोजें?

वोटर स्लिप में आपके मतदान केंद्र का पता और बूथ संख्या होती है. इसे डाउनलोड करने के लिए:

महत्वपूर्ण जानकारी

चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं के लिए एक पूरक सूची (Supplementary List) भी जारी की है जिनके मामले हाल ही में ट्रिब्यूनल समीक्षा के माध्यम से स्पष्ट हुए हैं. यदि आपको अपना नाम सूची में नहीं मिलता है, तो तुरंत अपने स्थानीय बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) या जिला चुनाव कार्यालय से संपर्क करें.