Weather Forecast Today, April 23: दिल्ली-मुंबई में छाए रहेंगे बादल, कोलकाता में आंधी-तूफान की संभावना; जानें अपने शहर का हाल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Pexels)

Weather Forecast Today, April 23: भारत में आज, 23 अप्रैल 2026 को मौसम के विविध रूप देखने को मिल रहे हैं. भारत मौसम विभाग (India Meteorological Department) के अनुसार, देश के प्रमुख महानगरों में गर्मी, उमस और छिटपुट बारिश का मिला-जुला असर रहेगा. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में बढ़त दर्ज की जा रही है, जबकि दक्षिण और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में शाम के समय हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने से राहत की उम्मीद है.

दिल्ली और उत्तर भारत: बढ़ती गर्मी और धुंधली धूप

देश की राजधानी दिल्ली में आज मौसम गर्म रहने की संभावना है. दिन के समय आसमान में हल्की धुंध के साथ धूप खिली रहेगी, जिससे तापमान सामान्य से कुछ डिग्री ऊपर रह सकता है. वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो शिमला में मौसम सुहावना बना हुआ है. वहां बादल छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी, जानें मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम

मुंबई और महाराष्ट्र: आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल

मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. उमस के स्तर में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन संभावित हल्की बूंदाबांदी से शाम के समय तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है. महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी स्थानीय स्तर पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी.

मुंबई का मौसम आज, 23 अप्रैल

दिल्ली का मौसम आज, 23 अप्रैल

चेन्नई का मौसम आज, 23 अप्रैल

बेंगलुरु का मौसम आज, 23 अप्रैल

हैदराबाद का मौसम आज, 23 अप्रैल

कोलकाता का मौसम आज, 23 अप्रैल

शिमला का मौसम आज, 23 अप्रैल

दक्षिण भारत: बेंगलुरु और हैदराबाद में शाम की फुहारें

दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों बेंगलुरु और हैदराबाद में आज शाम के समय मौसम में बदलाव आ सकता है. दिन भर बादल छाए रहने और अंतराल पर धूप निकलने के बाद शाम को गरज के साथ हल्की बारिश (Evening Showers) होने की उम्मीद है. दूसरी ओर, चेन्नई में गर्मी और उमस का कहर जारी रहेगा, जिससे तटीय इलाकों में रहने वालों को परेशानी हो सकती है.

कोलकाता: उमस और आंधी-तूफान की चेतावनी

पूर्वी भारत के कोलकाता में आज मौसम काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. यहाँ उच्च आर्द्रता (Humidity) के साथ-साथ गरज के साथ आंधी-तूफान आने की प्रबल संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों ने निवासियों को सलाह दी है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और यात्रा पर निकलने से पहले ताजा अपडेट जरूर लें.