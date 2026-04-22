Weather Forecast Today: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी, जानें मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम

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Weather Forecast Today, April 22: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, आज 22 अप्रैल 2026 को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के विपरीत मिजाज देखने को मिलेंगे. जहां दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने और लू चलने की चेतावनी दी गई है, वहीं पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण के कुछ राज्यों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है.

दिल्ली और उत्तर भारत: गर्मी का 'रेड अलर्ट'

राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 41°C से 43°C के बीच रहने का अनुमान है. IMD ने इन राज्यों के कई इलाकों के लिए लू (Heatwave) का अलर्ट जारी किया है. रात के समय भी तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण 'वार्म नाइट' की स्थिति बनी रह सकती है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today: उत्तर भारत में हीटवेव का अलर्ट, दक्षिण और पूर्व में बारिश की संभावना, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

मुंबई और कोंकण: उमस भरी गर्मी से परेशानी

मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों में तापमान 33°C से 35°C के आसपास रहेगा. हालांकि, हवा में अधिक नमी (Humidity) के कारण 'फील लाइक' तापमान 40 डिग्री से ऊपर महसूस हो सकता है. कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई है, लेकिन इससे गर्मी से बड़ी राहत मिलने के आसार कम हैं.

बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई: दक्षिण का हाल

बेंगलुरु: शहर में आज अधिकतम तापमान 37°C रहने की संभावना है. आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, हालांकि शाम को हल्के बादल छा सकते हैं.

हैदराबाद: यहां भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां पारा 40°C के करीब रहेगा. शुष्क हवाओं के कारण लू जैसी स्थिति बनी हुई है.

चेन्नई: तटीय शहर में आज अधिकतम तापमान 36°C के आसपास रहेगा. उमस अधिक होने के कारण लोगों को काफी बेचैनी महसूस हो सकती है. शिमला और पहाड़ी क्षेत्र: हल्की बारिश की संभावना

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. शिमला में आज अधिकतम तापमान 14°C से 16°C के बीच रहने का अनुमान है, जिससे यहां का मौसम मैदानों के मुकाबले काफी सुखद बना रहेगा.

कोलकाता और पूर्वोत्तर भारत: भारी बारिश का अनुमान

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उमस भरी गर्मी बनी रहेगी, जहां तापमान 37°C के आसपास रहेगा. दूसरी ओर, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में आज भारी बारिश (Heavy Rainfall) और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है. इन क्षेत्रों में मानसून पूर्व की गतिविधियों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

यात्रा और स्वास्थ्य सलाह

मौसम विभाग ने यात्रियों और विशेषकर बाहर काम करने वाले लोगों के लिए एडवायजरी जारी की है: