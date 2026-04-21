Weather Forecast Today: उत्तर भारत में हीटवेव का अलर्ट, दक्षिण और पूर्व में बारिश की संभावना, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today, April 21: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के अनुसार, आज 21 अप्रैल को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के विविध रंग देखने को मिलेंगे. उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू (Heatwave) का प्रकोप बढ़ने की आशंका है, जबकि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटें पड़ने का अनुमान जताया गया है.
दिल्ली -उत्तर भारत: बढ़ता पारा और लू का खतरा
देश की राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा और तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 40°C से 42°C के बीच रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज जैसे शहरों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी गर्मी का असर तेज रहेगा. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Weather Update: नवी मुंबई और पनवेल में बदला मौसम का मिजाज, NMIA के पास बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश
मुंबई-महाराष्ट्र: उमस और हल्की बारिश
मुंबई में आज मौसम मिला-जुला रहने वाला है. शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. हालांकि, उच्च आर्द्रता (Humidity) के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में भी गर्मी का असर बरकरार रहेगा.
दक्षि-पूर्वोत्तर भारत: बारिश- गरज का पूर्वानुमान
बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में शाम के समय बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, चेन्नई में मौसम गर्म और उमस भरा बना रहेगा. पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, विशेषकर असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है.
कोलकाता -पूर्वी क्षेत्र: थंडरस्टॉर्म की चेतावनी
कोलकाता और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में आज नमी का स्तर ऊंचा रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, शाम तक शहर के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान (Thunderstorms) और बिजली कड़कने की घटनाएं हो सकती हैं. बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में भी धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है.
शिमला में कैसा रहेगा मौसम?
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम सुहावना बना रहेगा. हालांकि, पिछले दिनों हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट आई है, लेकिन आज आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है. पर्यटन के लिहाज से यहां का मौसम अनुकूल है, लेकिन यात्रियों को स्थानीय अपडेट्स पर नजर रखने की सलाह दी गई है.
नागरिकों के लिए विशेष सलाह
बढ़ती गर्मी को देखते हुए डॉक्टरों और मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और सूती कपड़े पहनने का सुझाव दिया गया है ताकि हीटस्ट्रोक से बचा जा सके.