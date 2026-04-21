Navi Mumbai Weather Update: नवी मुंबई और पनवेल में बदला मौसम का मिजाज, NMIA के पास बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश

Navi Mumbai Weather Update

Navi Mumbai Weather Update: मुंबई से सटे नवी मुंबई और पनवेल के कई हिस्सों में मंगलवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली है. सुबह करीब 08:26 बजे से पनवेल, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) और आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. अचानक हुई इस बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट से सुबह काम पर निकलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

हवाई अड्डा क्षेत्र में आसमानी बिजली का अलर्ट

निर्माणाधीन नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) के पास मौसम काफी खराब देखा गया. प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय अपडेट्स के अनुसार, इस क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है और बिजली गिरने की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं. खराब मौसम के कारण निर्माण कार्यों और यातायात की गति पर भी असर पड़ा है. यह भी पढ़े: Mumbai Weather Update: मुंबई में अगले 3 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान, IMD ने ‘येलो अलर्ट’ जारी कर किया सचेत

मुंबई के लिए अगले 3 घंटे अहम

नवी मुंबई में बारिश शुरू होने के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए भी तत्काल 'नाउकास्ट' चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार, अगले 3 घंटों के दौरान मुंबई और उपनगरों के अलग-अलग स्थानों पर बिजली कड़कने, आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 30-40 किमी प्रति घंटा रह सकती है.

बदलता मौसम और तापमान

मई के करीब आते ही इस 'प्री-मानसून' हलचल ने भीषण गर्मी से अस्थायी राहत तो दी है, लेकिन उमस (Humidity) बढ़ने की भी संभावना है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अरब सागर से आने वाली नमी और स्थानीय वायुमंडलीय दबाव के कारण यह बदलाव आया है.

सावधानी बरतने के निर्देश

प्रशासन और मौसम विभाग ने नागरिकों को निम्नलिखित सावधानियां बरतने की सलाह दी है:

बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें.

वाहन चलाते समय सावधानी बरतें क्योंकि दृश्यता (Visibility) कम हो सकती है.

जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें.

अप्रैल के इस महीने में महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में अक्सर तापमान बढ़ता है, लेकिन इस साल कोंकण बेल्ट में छिटपुट बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां पहले से अधिक सक्रिय दिख रही हैं. अधिकारियों ने मछुआरों को भी समुद्र में न जाने या तट के पास रहने की चेतावनी दी है.