Mumbai Weather Update: मुंबई में अगले 3 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान, IMD ने 'येलो अलर्ट' जारी कर किया सचेत

Mumbai Weather

Mumbai Weather Update: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मंगलवार की सुबह मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 21 अप्रैल 2026 को सुबह 7:00 बजे एक 'नाउकास्ट' (Nowcast) चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार, मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में अगले तीन घंटों के भीतर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है.

तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान

मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक, मुंबई में बारिश के साथ-साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (Gusty winds) भी चल सकती हैं. इस दौरान बिजली कड़कने और बादल गरजने की भी चेतावनी दी गई है. यह येलो अलर्ट मुख्य रूप से मुंबई जिले के लिए प्रभावी है और सुबह 10 बजे तक इसकी वैधता बताई गई है. यह भी पढ़े: Mumbai Weather Update: मुंबई में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ, प्रदूषण से मिली राहत; शहर के AQI में भी काफी सुधार

मुंबई में बदलेगा मौसम का मिजाज

#Weather Information: Nowcast Warning Date: April 21, 2026 Time of Issue: 7 am Validity: 3 hours Yellow Warning: Weather: Thunderstorm accompanied with lightning and light to moderate spells of rain with gusty winds reaching 30-40 kmph very likely to occur at isolated places.… — Richa Pinto (@richapintoi) April 21, 2026

तापमान और आर्द्रता की स्थिति

भले ही बारिश की चेतावनी दी गई है, लेकिन शहर के तापमान में बहुत अधिक गिरावट की उम्मीद नहीं है. वर्तमान आंकड़ों के अनुसार:

अधिकतम तापमान: 32°C रहने का अनुमान है.

न्यूनतम तापमान: 27°C के आसपास दर्ज किया गया है.

आर्द्रता (Humidity): लगभग 52% से 54% बनी हुई है, जिससे हवा में उमस महसूस की जा सकती है.

सावधानी बरतने की सलाह

अचानक आए इस मौसम परिवर्तन को देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विशेष रूप से बिजली चमकने के दौरान पेड़ों के नीचे या कमजोर संरचनाओं के पास शरण न लेने का सुझाव दिया गया है. मछुआरों और खुले में काम करने वाले लोगों को भी मौसम की स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है.

पृष्ठभूमि और क्षेत्र का मौसम

केवल मुंबई ही नहीं, बल्कि कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ अन्य जिलों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बनी हुई है. आईएमडी के अनुसार, अरब सागर से आने वाली नमी और स्थानीय वायुमंडलीय बदलावों के कारण अप्रैल के महीने में इस तरह की 'प्री-मानसून' गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. इससे पहले सोमवार को भी राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई थी.