Weather Forecast Today: IMD का अलर्ट, 5 मई को उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में आंधी-बारिश की चेतावनी; जानें दिल्ली-मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

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Weather Forecast Today May 5 2026: भारत के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी का सामना कर रहे नागरिकों के लिए मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के मौसम में बड़ा बदलाव आया है. विभाग ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सहित कुल 14 राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 70 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

मुंबई में कैसा रहेगा आज का मौसम?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गर्मी और उमस का असर बना रहेगा, लेकिन समुद्र की ओर से आने वाली हवाओं से तापमान स्थिर रहने की उम्मीद है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today: भीषण गर्मी के बीच उत्तर भारत में बदलेगा मौसम, दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश की संभावना; जानें मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा वेदर

मुंबई में आज का अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम तापमान 29°C के आसपास रहने का अनुमान है.

आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जिससे सीधी धूप से थोड़ी राहत मिलेगी.

तटीय इलाकों में नमी का स्तर अधिक होने के कारण उमस महसूस की जा सकती है.

दिल्ली-NCR में अगले तीन दिनों का पूर्वानुमान

देश की राजधानी में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. 5 मई को दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है.

5 मई: अधिकतम तापमान 33°C रहने की उम्मीद है.

6 मई: पारा थोड़ा चढ़कर 37°C तक जा सकता है, शाम को बिजली चमकने के आसार हैं.

7 मई: एक बार फिर गर्मी बढ़ सकती है और तापमान 38°C को छू सकता है.

UP-बिहार में भारी बारिश की चेतावनी

उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ जैसे जिलों में 50 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश की संभावना है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 30°C रहने से मौसम सुहावना बना रहेगा. वहीं, बिहार के पटना, गया और पूर्णिया में मध्यम बारिश का अलर्ट है. पटना में आज पारा 32°C तक रहने का अनुमान है.

MP-राजस्थान में ओलावृष्टि का संकट

मध्य प्रदेश के रीवा, दतिया और भिंड में मौसम विभाग ने 'विनाशकारी हवाओं' (60-70 किमी/घंटा) और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है. भोपाल और इंदौर में भी बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. राजस्थान में भी धूल भरी आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है.

प्रमुख शहरों का तापमान (05 मई 2026)

शहर अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C) दिल्ली 33 23 मुंबई 33 29 लखनऊ 30 22 पटना 32 24 जयपुर 34 23 शिमला 21 12

पहाड़ी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट और बर्फबारी

उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. केदारनाथ धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे तीर्थयात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. हिमाचल प्रदेश के मनाली में कड़ाके की ठंड बनी हुई है, जहां न्यूनतम तापमान -2°C तक गिर गया है.

किसानों के लिए विशेष सलाह

मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए चेतावनी जारी की है. चूंकि इस समय फसलें तैयार हैं या कटी हुई रखी हैं, ऐसे में 60 किमी/घंटा की रफ्तार वाली आंधी और बारिश खेती को नुकसान पहुँचा सकती है. विभाग ने कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की अपील की है.