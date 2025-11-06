'पीएम मोदी-सीएम नीतीश की जोड़ी हमें पसंद है', प्रधानमंत्री की रैली पर फारबिसगंज की जनता में उत्साह

(Photo : X)

फारबिसगंज, 6 नवंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) गुरुवार को बिहार दौरे (Bihar Visits) पर रहेंगे. वह वे अररिया के फारबिसगंज और भागलपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में जन-जन का अद्भुत उत्साह बता रहा है कि विधानसभा चुनावों में एनडीए को अभूतपूर्व बहुमत मिलने जा रहा है. ऊर्जा से भरे इसी माहौल के बीच करीब 11.30 बजे अररिया के फारबिसगंज और दोपहर लगभग 1.30 बजे भागलपुर की जनसभाओं में अपने परिवारजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं.

फारबिसगंज में पीएम मोदी की रैली के मौके पर जनता ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को बिहार के लिए बेहतर बताया है. फारबिसगंज के एक स्थानीय ने बताया कि पिछले 20 वर्षों में जो विकास हुआ है, वह बेजोड़ है. इससे पहले, 60 वर्षों तक कांग्रेस के शासन के दौरान कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई और कुशासन हावी रहा. बिहार में लालू प्रसाद यादव के राज में जंगलराज हावी था. घर से बाहर निकलने में डर लगता था, अपराध अपने चरम सीमा पर था. यह भी पढ़ें : Human Trafficking Racket: ‘से हेल्प’ ऐप की मदद से दिल्ली पुलिस ने तोड़ा मानव तस्करी का रैकेट, 6 महिलाओं को बचाया

नीतीश कुमार और पीएम मोदी की डबल इंजन सरकार बिहार को जंगलराज से बाहर लाए और आज बिहार प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है. इसलिए, हम ऐसी सरकार को चुनने वाले हैं जो बिहार को विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती रहे, हम लोग पीएम मोदी और सीएम नीतीश के चेहरे पर वोट करेंगे क्योंकि पीएम मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है. हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भेजी गई. किसान को सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक सहायता मिल रही है. रोजगार के उद्देश्य से सरकार लोन मुहैया करा रही है.

एक अन्य स्थानीय ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर प्रभावी ढंग से बिहार में काम कर रही हैं. सड़कें अच्छी हुई हैं, नए-नए पुलों का निर्माण हुआ है. बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है. बिजली की सुविधा बेहतर हो गई है. पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत विकास किया है. इसलिए, हम लोग बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे.