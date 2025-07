Mumbai Local Train: मुंबई की AC लोकल ट्रेन की छत से टपकने लगा पानी, भीगने के कारण यात्री हुए परेशान, VIDEO आया सामने

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई में पिछले दिनों सेंट्रल लाइन से एक लोकल ट्रेन का वीडियो सामने आया था. जिसमें ट्रेन की छत से पानी टपकने लगा था और जिसके कारण यात्री भीगने लगे थे. अभी एक बार और ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. अब एसी लोकल की छत टपकने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.बता दें की पिछले कुछ दिनों से मुंबई के ज्यादातर हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है. सोमवार को मुंबई में सप्ताह की शुरुआत के साथ ही जबरदस्त बारिश हुई. इसी दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें एसी लोकल के डिब्बे के अंदर बारिश का पानी टपकता हुआ देखा गया. कोच के अंदर जगह-जगह पानी भर गया, जिससे यात्रियों को खड़े रहने तक की जगह नहीं मिली.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @ab61517886 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

एसी ट्रेन की छत से टपकने लगा पानी

This is mumbai's ac local....

All rain water coming in side. For this we pay so much ?????? @RailMinIndia @ajeetbharti @Dev_Fadnavis @JaipurDialogues @Sanjay_Dixit @AshwiniVaishnaw @WesternRly @indianrailway__ pic.twitter.com/zCceLf92EH

— jai ho (@ab61517886) July 21, 2025