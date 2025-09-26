VIDEO: 'एक बच्चा पैदा करके विदेश भेजनेवाले हिंदुओं को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए... जगन्नाथ पुरी के विशुद्धानंद महाराज का बयान

Credit-(X,@RomanNewz)

Swami Vishuddhanand Maharaj: देश में साधू संत कई बार ऐसे बयान देते है. जिसको लेकर विवाद हो जाता है. ऐसा ही ही एक बयान जगन्नाथ पुरी (Jagannath Puri) के विशुद्धानंद महाराज (Vishuddananda Maharaj) ने दिया है. उन्होंने कहा की आजकल हिंदू बच्चे पैदा करते ही नहीं, सभी का एक -एक बच्चा. उन्होंने कहा की ,' सभी के भीतर एक भावना होती है, एक बच्चे को पढ़ाएंगे और विदेश भेजेंगे. गर्व महसूस होता है की, बच्चा विदेश में गया, लेकिन जो गया, वह गया ,वह तो आएगा नहीं, जिसके कारण हमारा वोट गया, हमारी संस्कृति गई, हमारा धर्म गया. जो हिंदू एक बच्चा पैदा करके विदेश भेजता है, वह देशद्रोही है, उसे फांसी पर चढ़ाना चाहिए.

इस वीडियो (Video)को सोशल मीडिया X पर @RomanNewz नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: ‘जो गंगा किनारे मरेगा, वह मोक्ष पाएगा’, महाकुंभ भगदड़ पर बोले बागेश्वर बाबा, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

विशुद्धानंद महाराज का बयान

"Jagannath Puri ke Vishuddhanand Maharaj ka bada bayan. Kaha, 'Ek bachcha paida kar videsh bhejne wale Hinduo ko faansi par chadha dena chahiye.'"#JagannathPuri #hinduism #Hindu pic.twitter.com/LYzHOGRwEO — Roman News (@RomanNewz) September 25, 2025

भरतपुर जिले के कार्यक्रम में दिया बयान

भरतपुर (Bharatpur) जिले से लगे डीग के श्री जड़खोर गौ धाम में इस समय श्रीकृष्ण बलराम गो आराधन महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है. यह धार्मिक उत्सव कुल दस दिनों तक चलेगा.इस दौरान मंच पर विशुद्धानंद महाराज ने अपने विचार साझा किए, वहीं उनके साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक बड़े दिनेश भी मौजूद रहे.

पहले भी दुसरे साधू दे चुके है इस तरह एक बयान

बता दें की इससे पहले भी कई साधू ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर बयान दे चुके है. विशुद्धानंद महाराज का ये वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है.