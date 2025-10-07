VIDEO: छात्रा से की छेड़खानी तो ग्रामीणों ने सिखाया सबक, मनचले का आधा सिर और आधी मूंछ मुंडवा दी, बुलंदशहर का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@NewsInk397498)

बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश: युवतियों के साथ और छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं आएं दिन सामे आती रहती. इस छेड़खानी की वजह से कई मनचलों की पिटाई और पुलिस कार्रवाई भी हो जाती है. अब ऐसी ही एक घटना बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले से सामने आई है. जहां पर एक छात्रा के साथ मनचले ने छेड़खानी कर दी.इसके बाद गुस्साएं ग्रामीणों ने इसको ऐसा सबक सिखाया की, ये सब जिंदगीभर याद रखेगा.इस दौरान इस मनचले को गांव के लोगों ने पकड़ लिया और उसका आधा सिर और आधी मूंछ मुंडवा दी.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया है . इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @NewsInk397498 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

मनचले को ग्रामीणों ने सिखाया सबक

जमीन पर बैठाकर की गई सार्वजनिक बेइज्जती

युवक को पकड़कर जमीन पर बैठाया गया और आधी मूंछ व आधे सिर के बाल काट दिए गए .वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई ग्रामीण उसे घेरे में लेकर सबक सिखा रहे हैं. इसका उद्देश्य था कि वह भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा न करे.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

सोशल मीडिया पर वायरल (Viral) होने के बाद बुलंदशहर पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि वीडियो में युवक के बाल काटे जा रहे हैं.अधिकारीयों के अनुसार, युवक पर यह आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की.पुलिस (Police) ने कहा कि पूरी घटना की गंभीरता से जांच की जाएगी और आरोपी को कानून के तहत सजा दी जाएगी.