उत्तर प्रदेश स्कूल अवकाश: मकर संक्रांति पर अब 15 जनवरी को होगी सार्वजनिक छुट्टी, स्कूल और बैंक रहेंगे बंद

उत्तर प्रदेश स्कूल अवकाश: उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति के अवसर पर दी जाने वाली छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है. अब प्रदेश में 14 जनवरी के स्थान पर 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार, इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस फैसले के बाद कल, यानी 15 जनवरी को राज्य के सभी सरकारी संस्थान, बैंक और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

छुट्टी की तारीख बदलने का मुख्य कारण

ज्योतिषीय गणना और पंचांग के अनुसार, इस वर्ष मकर संक्रांति का पुण्य काल और ग्रहों का विशेष योग 15 जनवरी को पड़ रहा है. सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की देर रात हो रहा है, जिसके कारण 'उदयातिथि' के महत्व को देखते हुए 15 जनवरी को त्योहार मनाना शास्त्रसम्मत माना गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अवकाश की तिथि में यह संशोधन किया है.

बैंक और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह अवकाश 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881' के तहत घोषित किया गया है. इसका अर्थ है कि राज्य के सभी सार्वजनिक और निजी बैंक, कोषागार और अन्य वित्तीय संस्थान 15 जनवरी को बंद रहेंगे. पहले से निर्धारित 14 जनवरी की 'निर्बंधित' (Optional) छुट्टी के बजाय अब 15 तारीख को पूरे प्रदेश में पूर्ण अवकाश प्रभावी होगा.

स्कूलों और छात्रों पर प्रभाव

शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कक्षा 8वीं तक के स्कूल पहले से ही 15 जनवरी तक बंद हैं. हालांकि, सरकार के इस नए आदेश के बाद अब माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय भी 15 जनवरी को बंद रहेंगे। यह आदेश निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा.

मकर संक्रांति का सांस्कृतिक महत्व

उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. विशेष रूप से प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे धार्मिक केंद्रों पर गंगा स्नान और दान-पुण्य का विशेष महत्व है. श्रद्धालु 15 जनवरी को ही मुख्य स्नान पर्व मनाएंगे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं.